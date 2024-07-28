Новости Ида-Вирумаа
28.07.2024, 19:19

ФОТО | Из солдатской баньки, бочки и бани по-черному - в речку и под дождик! Смотрите, как прошел банный фестиваль в Нарва-Йыэсуу!

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Банный фестиваль в Нарва-Йыэсуу
Банный фестиваль в Нарва-Йыэсуу
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia

В течение двух дней, субботы и воскресенья, жители и гости Нарвы и Нарва-Йыэсуу могли бесплатно попариться в множестве установленных в усть-наровском порту банях.

Здесь искусно орудовали вениками парильщики, в теплых деревянных бочках наслаждались отдыхом малыши и взрослые, можно было побыть в роли солдата и попариться в полевой баньке от Кайтселийта.

Даже хлынувший в воскресенье в середине дня ливень не испортил настроения. Наоборот- из баньки да в речку, да под дождем - самое то!

Смотрите галерею!

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