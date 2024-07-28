28.07.2024, 19:19
ФОТО | Из солдатской баньки, бочки и бани по-черному - в речку и под дождик! Смотрите, как прошел банный фестиваль в Нарва-Йыэсуу!(5)
Здесь искусно орудовали вениками парильщики, в теплых деревянных бочках наслаждались отдыхом малыши и взрослые, можно было побыть в роли солдата и попариться в полевой баньке от Кайтселийта.
Даже хлынувший в воскресенье в середине дня ливень не испортил настроения. Наоборот- из баньки да в речку, да под дождем - самое то!
Смотрите галерею!
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