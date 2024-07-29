В Хельсинки планируют построить ядерный реактор. Почему это происходит только сейчас?

15 реакторов для централизованного отопления финских городов

Компания Steady Energy, основанная на базе Финского центра технических исследований VTT, разработала малый модульный реактор LDR-50, который планирует использовать для центрального отопления финских городов.

Steady Energy уже подписала письма о намерениях на поставку до 15 реакторов для централизованного отопления с коммунальными предприятиями Хельсинки Helen и Kuopio Energy в Восточной Финляндии.

„Финляндия достигла значительных успехов в производстве зелёной электроэнергии, однако наши города по-прежнему отапливаются ископаемым топливом и древесиной. Для обогрева крупного города ежедневно требуются дрова, эквивалентные по размеру футбольному полю. Замена такого подхода на компактную безэмиссионную атомную электростанцию, которую можно установить под землёй, позволит избавиться от бесконечных колонн бензовозов и значительно снизит местное загрязнение воздуха“, – объясняет директор компании Steady Energy Томми Найман.

Ожидается, что строительство первого макета реактора начнётся в 2028 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год. В качестве предложенных мест для пилотной станции рассматриваются пещеры Салмисаари недалеко от Хельсинки, пещеры Хууханмяки в Куопио, а также электростанции в Кымиярви и Тейваанмяки в Лахти.

Ограничения на размещения реакторов в городах снято

Это стало возможным благодаря изменению в регуляции. В феврале 2024 года Финское управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK), известное во всём мире своими высокими стандартами, убрало ограничения по зонам безопасности для новых атомных электростанций, что позволило размещать малые модульные реакторы вблизи жилых районов.