ВИДЕО | Регбистки перед Олимпиадой снялись в нижнем белье
Некоторые участницы Олимпиады еще до начала Игр столкнулись с резкой критикой общественности. В случае регбисток сборной Великобритании Джасмин Джойс, Селии Куанса и Элли Боатман речь идет про их рекламную фотосессию и видео в нижнем белье.
Джойс, Куанса и Боатмен попали в состав женской британской сборной по регби-7 на ОИ-2024. Шансы на награды у команды есть — в Токио британки стали четвертыми и сейчас входят в число фаворитов. Но их олимпийские перспективы в данном случае мало кого интересовали, в отличие от их фото, пишет „Спорт-Экспресс“.
Рекламный ролик бренда Bluebella, в котором три регбистки тренировались в клубе Ричмонда в Лондоне в нижнем белье прямо на поле, по мнению авторов кампании „Сила — это красота“, должен был показать, что сила и женственность способны сосуществовать вместе.
„Мы хотим прославить и нормализовать красоту сильных и мощных женских тел, тел, которые исторически игнорировались индустрией моды и стигматизировались обществом. Наша кампания „Сила — это красота“ родилась из того факта, что девочки чаще бросают спорт, чем мальчики, отчасти потому, что общество не приравнивает внешний вид сильного женского тела к тому, чтобы быть красивым или женственным.
Если молодые женщины не приравнивают силу к женской красоте, то это проблема, выходящая далеко за рамки спорта. Мы проводим эту кампанию в течение девяти лет, и для нас было честью представить множество спортсменов мирового класса“, — приводит издание Daily Mail комментарий Bluebella.
В качестве подтверждения своей позиции в бренде сослались на результаты опроса „Женщины в спорте“, проведенного в 2022 году. Согласно ему, из-за отсутствия веры в себя и восприятия своего тела почти половина девочек бросают занятия спортом после 13-ти, а к 16 годам отказы школьниц от спорта по этим причинам достигают уже 64%.
Сами спортсменки согласны с такой постановкой вопроса. „Эта кампания Bluebella направлена на то, чтобы показать девочкам, что спорт и фитнес могут помочь им почувствовать себя по-настоящему сильными и как они могут выглядеть мускулистыми и сильными, а также чувствовать себя женственными“, — заявила Боатман.
Она активна в социальных сетях, ведет блоги по правильному питанию и тренировкам, а также всегда утверждала, что регбистки вполне могут быть женственными, пусть порой и оказываются на поле по уши в грязи.
Также Элли признавалась, что в юности ей приходилось скрывать, что она занимается регби, а также на несколько лет вообще бросить спорт, поскольку в школе ее постоянно дразнили одноклассники. По ее словам, ей было стыдно постоянно слышать комментарии вроде „девушки не должны играть в регби“, но сейчас общество меняется, что способствует развитию женского спорта.
Однако многие известные спортсменки прошлого фотосессию регбисток в нижнем белье осудили. „Что за совершенно позорная кампания! Чья это была безмозглая идея? Давайте оденем профессиональных женщин-спортсменок в откровенном нижнем белье! Все это крайне регрессивно... Опять стереотипы“, — заявила призер Олимпиады-1980 в Москве британская пловчиха Шэрон Дэвис.
Солидарна с ней и известная в недавнем прошлом специалистка в марафонском беге японка Мара Ямаути, высказавшая свою точку зрения не менее жестко: „Это эксплуататорская, унизительная, сексистская, регрессивная чушь. Конечно, целевая аудитория — мужчины. Изображение женщин как сексуальных объектов не будет поощрять девочек-подростков заниматься спортом“.
Поддержали бывших спортсменок и пользователи соцсетей. В частности, один из комментариев выглядит следующим образом: „Порхать в нижнем белье, выглядеть постоянно сексуально доступным не имеет ничего общего со слоганом „Сила — это красота“ или с поощрением девочек к занятиям спортом“.
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