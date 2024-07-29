ВИДЕО | Регбистки перед Олимпиадой снялись в нижнем белье

Джойс, Куанса и Боатмен попали в состав женской британской сборной по регби-7 на ОИ-2024. Шансы на награды у команды есть — в Токио британки стали четвертыми и сейчас входят в число фаворитов. Но их олимпийские перспективы в данном случае мало кого интересовали, в отличие от их фото, пишет „Спорт-Экспресс“.

Рекламный ролик бренда Bluebella, в котором три регбистки тренировались в клубе Ричмонда в Лондоне в нижнем белье прямо на поле, по мнению авторов кампании „Сила — это красота“, должен был показать, что сила и женственность способны сосуществовать вместе.

„Мы хотим прославить и нормализовать красоту сильных и мощных женских тел, тел, которые исторически игнорировались индустрией моды и стигматизировались обществом. Наша кампания „Сила — это красота“ родилась из того факта, что девочки чаще бросают спорт, чем мальчики, отчасти потому, что общество не приравнивает внешний вид сильного женского тела к тому, чтобы быть красивым или женственным.

Если молодые женщины не приравнивают силу к женской красоте, то это проблема, выходящая далеко за рамки спорта. Мы проводим эту кампанию в течение девяти лет, и для нас было честью представить множество спортсменов мирового класса“, — приводит издание Daily Mail комментарий Bluebella.

В качестве подтверждения своей позиции в бренде сослались на результаты опроса „Женщины в спорте“, проведенного в 2022 году. Согласно ему, из-за отсутствия веры в себя и восприятия своего тела почти половина девочек бросают занятия спортом после 13-ти, а к 16 годам отказы школьниц от спорта по этим причинам достигают уже 64%.

Сами спортсменки согласны с такой постановкой вопроса. „Эта кампания Bluebella направлена на то, чтобы показать девочкам, что спорт и фитнес могут помочь им почувствовать себя по-настоящему сильными и как они могут выглядеть мускулистыми и сильными, а также чувствовать себя женственными“, — заявила Боатман.