Вы бы хотели работать в Брюсселе? Местный финн рассказывает, сколько там платят чиновникам

32-летний Вилле Маямаа уже пять лет работает в Европейской комиссии , точнее - в отделе переговоров о соседстве и расширении ЕС. Он - один из 60 000 сотрудников комиссии.

Маямаа признает, что подача заявки на постоянную должность в ЕС считается сложным и медленным процессом. Всех сотрудников набирают на основе открытых конкурсов. Поэтому он рекомендует начать с временного, а не постоянного контракта, чтобы понять, подходит ли вам работа в ЕС.