04.08.2024, 10:42
Вы бы хотели работать в Брюсселе? Местный финн рассказывает, сколько там платят чиновникам
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
Финн Вилле Маямаа призывает людей не бояться подавать заявки на работу в Евросоюзе. Рассказы о бесконечных сверхурочных, по его словам, мягко говоря, преувеличены. Материал Ärileht.
32-летний Вилле Маямаа уже пять лет работает в Европейской комиссии, точнее - в отделе переговоров о соседстве и расширении ЕС. Он - один из 60 000 сотрудников комиссии.
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