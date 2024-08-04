За рубежом
04.08.2024, 10:42

Вы бы хотели работать в Брюсселе? Местный финн рассказывает, сколько там платят чиновникам

 
Налоги в целом равны пособию, которое выплачивается иностранцу в качестве надбавки за переезд. Так что остальная часть зарплаты по сути остается человеку.
Налоги в целом равны пособию, которое выплачивается иностранцу в качестве надбавки за переезд. Так что остальная часть зарплаты по сути остается человеку.
ФОТО: Zurijeta | Shutterstock via Puzzlepix

Финн Вилле Маямаа призывает людей не бояться подавать заявки на работу в Евросоюзе. Рассказы о бесконечных сверхурочных, по его словам, мягко говоря, преувеличены. Материал Ärileht.

32-летний Вилле Маямаа уже пять лет работает в Европейской комиссии, точнее - в отделе переговоров о соседстве и расширении ЕС. Он - один из 60 000 сотрудников комиссии.

Маямаа признает, что подача заявки на постоянную должность в ЕС считается сложным и медленным процессом. Всех сотрудников набирают на основе открытых конкурсов. Поэтому он рекомендует начать с временного, а не постоянного контракта, чтобы понять, подходит ли вам работа в ЕС.

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