В результате удара по Голанским высотам погибли 12 человек, почти все — дети и подростки. Израиль и США обвинили „Хизбаллу“

В заявлении группировки говорится, что она „не имеет никакого отношения к инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения“. Незадолго до сообщения о гибели подростков на футбольном поле „Хизбалла“ сообщала, что обстреливает военную базу неподалеку от Мадждаль-Шамса. BBC News отмечает, что база находится в трех километрах от футбольного поля.

Как отмечает Axios со ссылкой на американского чиновника, представители „Хизбаллы“ сообщили ООН, что гибель людей на футбольном поле произошла из-за „падения израильской ракеты ПВО“.

После этого обстрела, в ночь на 28 июля, Израиль нанес удары по объектам „Хизбаллы“ на территории Ливана, в том числе по тайникам с оружием и „террористической инфраструктуре“, говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Подробности о последствиях удара не сообщались.

В МИД Израиля заявили, что „Хизбалла“ „перешла все красные линии“. „Это не армия, сражающаяся с другой армией, а террористическая организация, намеренно бьющая в мирных жителей“, — заявили в министерстве. Власти Израиля опубликовали имена и возраст десяти погибших на футбольном поле. Согласно это списку, это дети и подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Возраст 11-го погибшего не назван, подробности о 12-й жертве не сообщаются.

Официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в своем заявлении отметил, что единственный способ „предотвратить полномасштабную войну, которая будет разрушительна для Ливана, — это заставить „Хизбаллу“ выполнить резолюцию 1701 Совбеза ООН“. „Сейчас самая последняя минута, чтобы сделать это дипломатическим путем“, — заявил он. Резолюция предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований — там должны остаться только миротворческие силы ООН и подразделения регулярной ливанской армии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что „Хизбалла“ „заплатит такую высокую цену, какую она еще не платила“. Он досрочно вернулся в страну из США, 28 июля Нетаниягу проведет заседание военно-политического кабинета.