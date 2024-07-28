Самое красивое место Олимпиады — не в Париже! Больше всего на Играх повезло сёрфингистам

Пока большинство участников Олимпиады мокли под дождём на церемонии открытия Олимпиады в Париже, с солнечного пляжа во Французской Полинезии им передавали привет сёрфингисты, пишет Чемпионат.

Рассказываем о Теахупоо – далёком-далёком местечке в Тихом океане, где сейчас как раз проходят соревнования в рамках Олимпиады.

Впервые в истории

Нет, правда, сёрфингисты – самые счастливые из спортсменов на этих Играх. Пока основное действо происходит в Европе, они оказались в центре Тихого океана, на тёплом острове Таити, в 16 тыс. километров от Парижа! Это место было выбрано не случайно. Во-первых, организаторы хотели, чтобы Игры затронули каждый уголок Франции, продемонстрировали богатую и разнообразную культуру страны. Для французов это уже шестая Олимпиада в истории, но свои заморские территории, который административно относятся к Франции, к проведению турнира они подключили впервые.

Пока большинство участников Олимпиады мокли под дождём на церемонии открытия Олимпиады в Париже, с солнечного пляжа во Французской Полинезии им передавали привет сёрфингисты.

Рассказываем о Теахупоо – далёком-далёком местечке в Тихом океане, где сейчас как раз проходят соревнования в рамках Олимпиады.

Опасная красота Теахупоо

Берег в Теахупоо, омываемый лазурной водой океана, усыпан тропической зеленью, а сразу за ним возвышаются громадные, такие же зелёные скалы. Всё вокруг – это бурлящая и вместе с тем гармоничная россыпь ярких красок.

На этом острове ощущаются невероятное умиротворение и спокойствие. Это отмечают даже те, кто приезжает сюда не отдыхать, а соревноваться.

„Я чувствую себя здесь настолько спокойно, насколько это вообще возможно. Я отношусь к этой волне с большой осторожностью, поэтому просто пытаюсь сохранить свою энергию. То, как движется вода и океан, сильно отличается от других мест. Насколько глубоко она подходит к рифу. Я чувствую, что это требует нашего внимания и полного сосредоточения“, – отмечает двукратная чемпионка мира по сёрфингу австралийка Тайлер Райт.