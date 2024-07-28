Самое красивое место Олимпиады — не в Париже! Больше всего на Играх повезло сёрфингистам

Пока большинство участников Олимпиады мокли под дождём на церемонии открытия Олимпиады в Париже, с солнечного пляжа во Французской Полинезии им передавали привет сёрфингисты, пишет Чемпионат.
Рассказываем о Теахупоо – далёком-далёком местечке в Тихом океане, где сейчас как раз проходят соревнования в рамках Олимпиады.
Впервые в истории
Нет, правда, сёрфингисты – самые счастливые из спортсменов на этих Играх. Пока основное действо происходит в Европе, они оказались в центре Тихого океана, на тёплом острове Таити, в 16 тыс. километров от Парижа! Это место было выбрано не случайно. Во-первых, организаторы хотели, чтобы Игры затронули каждый уголок Франции, продемонстрировали богатую и разнообразную культуру страны. Для французов это уже шестая Олимпиада в истории, но свои заморские территории, который административно относятся к Франции, к проведению турнира они подключили впервые.
Пока большинство участников Олимпиады мокли под дождём на церемонии открытия Олимпиады в Париже, с солнечного пляжа во Французской Полинезии им передавали привет сёрфингисты.
Рассказываем о Теахупоо – далёком-далёком местечке в Тихом океане, где сейчас как раз проходят соревнования в рамках Олимпиады.
Опасная красота Теахупоо
Берег в Теахупоо, омываемый лазурной водой океана, усыпан тропической зеленью, а сразу за ним возвышаются громадные, такие же зелёные скалы. Всё вокруг – это бурлящая и вместе с тем гармоничная россыпь ярких красок.
На этом острове ощущаются невероятное умиротворение и спокойствие. Это отмечают даже те, кто приезжает сюда не отдыхать, а соревноваться.
„Я чувствую себя здесь настолько спокойно, насколько это вообще возможно. Я отношусь к этой волне с большой осторожностью, поэтому просто пытаюсь сохранить свою энергию. То, как движется вода и океан, сильно отличается от других мест. Насколько глубоко она подходит к рифу. Я чувствую, что это требует нашего внимания и полного сосредоточения“, – отмечает двукратная чемпионка мира по сёрфингу австралийка Тайлер Райт.
„Таити – это совершенно особенное место. Каждый, кто приезжает сюда, испытывает те же чувства. Я бывал здесь много раз, и оно всегда вызывало уважение“, – говорит бразильский сёрфингист Филипе Толедо.
В этом и кроются основная магия и контраст этого места. Огромные волны здесь часто достигают трёх, а порой и семи метров, и берут своё начало в полумиле от берега прямо над острым рифом. Они даже входят в число самых опасных волн на планете, и к ним здесь относятся с особым почтением.
Теахупоо вызывает благоговение спортсменов, ощущающих баланс между умиротворением и опасностью. В этом затерянном в Тихом океане местечке 48 сёрфингистов разыграют между собой два комплекта медалей.
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