Путин: если США разместят дальнобойное оружие в Германии, Россия будет свободна от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности
В случае развертывания в Германии американских высокоточных ракетных комплексов Россия будет считать себя свободной от взятого на себя моратория на размещение ракет меньшей и средней дальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на главном параде Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
„В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота“, — приводит слова Путина „Медуза“ со ссылкой на „Интерфакс“.
По его словам, Россия будет „принимать зеркальные меры“ по развертыванию таких систем „с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира“.
Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет окажутся „важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура“.
„Подлетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут. <…> Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских „Першингов“ — ракет средней дальности“, — сказал российский президент.
В июле Белый дом объявил, что США начнут „эпизодическое“ размещение дальнобойного оружия на территории Германии. Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, „обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе“. Таким образом, на территории Германии впервые со времен холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России.
В МИД России заявили, что Москва „без нервов, без эмоций будет вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру“. Замглавы министерства Сергей Рябков допустил, что Москва может развернуть ракеты, в том числе с „ядерным оснащением“.
СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году, выполнив обязательства по нему за четыре года. В конце 2018 года США заявили, что выйдут из договора о РСМД, если Россия не вернется к его исполнению. Нарушением договора в США называли разработку Россией ракетной системы 9М729. Россия настаивала, что не нарушает договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров. В августе 2019 года договор утратил силу.