Путин: если США разместят дальнобойное оружие в Германии, Россия будет свободна от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности

В июле Белый дом объявил, что США начнут „эпизодическое“ размещение дальнобойного оружия на территории Германии. Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, „обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе“. Таким образом, на территории Германии впервые со времен холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

В МИД России заявили, что Москва „без нервов, без эмоций будет вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру“. Замглавы министерства Сергей Рябков допустил, что Москва может развернуть ракеты, в том числе с „ядерным оснащением“.

СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году, выполнив обязательства по нему за четыре года. В конце 2018 года США заявили, что выйдут из договора о РСМД, если Россия не вернется к его исполнению. Нарушением договора в США называли разработку Россией ракетной системы 9М729. Россия настаивала, что не нарушает договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров. В августе 2019 года договор утратил силу.