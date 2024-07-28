В Финляндии по сумасшедшим ценам - 200 евро за килограмм - продают ягоды, которые можно найти и в эстонских лесах

Шведский ботаник Карл Линней однажды сказал, что княженика - самая вкусная ягода в Европе, но, к сожалению, в лесу ее найти все труднее. Но если вам все же посчастливится найти место, где она растет, не стоит терять времени, поскольку, как пишет газета, можно заработать до 200 евро за килограмм. Именно по такой цене ягоды продаются в интернете.

Сезон сбора ягод длится с середины июля до начала сентября. Одним из покупателей княженики является винокурня Lignell & Piispanen из Куопио, которая с давних пор занимается производством ягодных ликеров. Их продукт победил на престижном конкурсе в Париже еще в 1900 году. Представитель компании сообщил изданию, что в этом году даже им пока не удалось получить ничего от сборщиков, но, к счастью, на складе остались ягоды в замороженном виде.