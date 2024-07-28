Выпущенный под залог прокремлевский активист из Латвии, похитивший дочь и сбежавший с ней в РФ, запросил убежище в Пскове

Как сообщил пропагандист Владимир Соловьев, миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании Станислава Букайна и его ребенка беженцами. Представитель госполиции Латвии заявил, что девочка была объявлена в международный розыск, соответствующая информация была внесена в базу Интерпола: об этом пишет Press.lv. Монике Букайне пять лет.

В октябре 2023 года Букайну и еще пятерым фигурантам дела „Антифашистов Прибалтики“, которые собирали данные о тех, кто выступал против войны в Украине, было предъявлено обвинение. Максимальное наказание по вменяемой статье – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

На прошлой неделе Букайн вместе с пятилетней дочерью через реку Зилупе незаконно заплыл на территорию России в Псковской области. Госполиция Латвии возбудила против Букайна дело о похищении ребенка, объявила активиста и его дочь в международный розыск. Российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка. Матери девочки предоставляется вся возможная поддержка, подчеркнули в МИД Латвии.

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