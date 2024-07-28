Олимпиадa
28.07.2024, 10:44

Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в Париже

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика скончался в возрасте 60 лет в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает Fox News.

Причиной смерти стал сердечный приступ, пишет РБК.

„Лионель был одним из лучших тренеров по боксу в Самоа и большим приверженцем олимпийских идеалов. Наши мысли и мысли всего спортивного сообщества Самоа с семьей Лионеля, его боксерами и друзьями. Его будет очень не хватать“, — сказал президент Национального олимпийского комитета Самоа Талалелей Пауга.

Соболезнования также высказали в Международной ассоциации бокса (IBA).

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