Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в Париже

Причиной смерти стал сердечный приступ, пишет РБК.
„Лионель был одним из лучших тренеров по боксу в Самоа и большим приверженцем олимпийских идеалов. Наши мысли и мысли всего спортивного сообщества Самоа с семьей Лионеля, его боксерами и друзьями. Его будет очень не хватать“, — сказал президент Национального олимпийского комитета Самоа Талалелей Пауга.
Соболезнования также высказали в Международной ассоциации бокса (IBA).
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