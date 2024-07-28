Тренер сборной Самоа по боксу умер в Олимпийской деревне в Париже

„Лионель был одним из лучших тренеров по боксу в Самоа и большим приверженцем олимпийских идеалов. Наши мысли и мысли всего спортивного сообщества Самоа с семьей Лионеля, его боксерами и друзьями. Его будет очень не хватать“, — сказал президент Национального олимпийского комитета Самоа Талалелей Пауга.