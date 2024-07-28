СМИ: Экоактивистам грозят миллионные иски от Lufthansa

Радикальные экоактивисты из группы „Последнее поколение“, ответственные за блокаду крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне 25 июля, должны ожидать, что авиакомпания Lufthansa потребует от них возмещения убытков, исчисляемых в миллионах евро. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает газета Bild am Sonntag (BamS) на основании имеющейся у нее информации.

По данным BamS, представитель авиакомпании заявил, что сумма ущерба от блокады аэропорта Франкфурта будет „значительно выше“, чем в предыдущих подобных акциях. Газета также обладает информацией, что после предыдущих блокирований взлетно-посадочных полос в трех воздушных гаванях Германии Lufthansa потребовала возмещения ущерба на общую сумму 740 000 евро.

Помимо вынужденной остановки работы аэропорта во Франкфурте, экоактивисты совершили аналогичную акцию 24 июля, неподалеку от взлетной полосы аэропорта Кельн/Бонн. О сумме ущерба за этот инцидент пока не сообщалось.

Как экоактивисты парализовали работу двух аэропортов

Рано утром 25 июля несколько демонстрантов „Последнего поколения“ проникли на территорию аэропорта Франкфурта-на-Майне и приклеили себя к взлетно-посадочным полосам. Они требовали отказа от добычи и использования газа, нефти и угля к 2030 году. Из-за акции было отменено около 230 из 1400 запланированных рейсов, по данным оператора Fraport. Семь активистов задержаны. Эта акция подогрела продолжающуюся уже несколько месяцев дискуссию об ужесточении наказаний за подобные действия.