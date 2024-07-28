Звери
28.07.2024, 10:01

ВИДЕО | Впечатляюще! В Балтийском море вместе с отдыхающими купался уж

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Жарко не только людям!
Жарко не только людям!
ФОТО: Algirdas Mitrofanas | Скриншот

В деревне Каркле Альгирдас Митрофанас снял необычное видео – в море недалеко от людей плавал уж. Об этом пишет литовский портал Delfi.

На своей странице в Facebook Альгирдас в шутку написал, что это Жильвинас ищет свою Эгле, как в сказке “Эгле - королева ужей“.

По словам герпетолога Герардаса Пашкявичюса, Балтийское море неопасно для змей, поскольку вода в нем не очень соленая. По его словам, ужи приползают к морю за добычей - мелкими рыбешками и моллюсками. Летом змеи часто выползают на берег, чтобы погреться на солнышке.

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