ВИДЕО | Впечатляюще! В Балтийском море вместе с отдыхающими купался уж

На своей странице в Facebook Альгирдас в шутку написал, что это Жильвинас ищет свою Эгле, как в сказке “Эгле - королева ужей“.

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По словам герпетолога Герардаса Пашкявичюса, Балтийское море неопасно для змей, поскольку вода в нем не очень соленая. По его словам, ужи приползают к морю за добычей - мелкими рыбешками и моллюсками. Летом змеи часто выползают на берег, чтобы погреться на солнышке.

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