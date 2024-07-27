В результате ракетного удара по подконтрольной Израилю деревне погибли 10 человек

В результате ракетного удара по подконтрольной Израилю деревне Мадждаль Шамс 10 человек погибли, в том числе дети, сообщают израильские власти. Как утверждается, ракета, выпущенная с территории Ливана, попала в футбольное поле, где в этот момент играли подростки.

Армия обороны Израиля возложила ответственность за удар на ливанскую радикальную группировку „Хезболлах“. По словам главы МИД Израиля Исраэля Каца, „Хезболлах“ переступила „все красные линии“. „Мы стоим перед лицом полномасштабной войны“, - заявил министр.

В свою очередь „Хезболлах“ отвергла свою причастность к удару, добавив, что военное крыло организации „не имеет никакого отношения к этому инциденту“.

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