Правда ли, что в России хоббихорсинг официально признали видом спорта?

23 июля 2024 года Telegram-канал Shot (376 000 просмотров на момент написания разбора) распространил новость об обращении, которое организация „Ветераны России“ направила министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву. Активисты сообщили, что, по их информации, недавно прошло заседание комиссии Минспорта, где хоббихорсинг был официально признан видом спорта. Shot привёл цитаты из письма, в котором „Ветераны России“ требовали отменить это решение, поскольку подобные увлечения, по их мнению, „направлены на стирание грани между человеком и животными и в конечном итоге являются деструктивными для социальной структуры“. Новость Telegram-канала впоследствии перепечатали сайты Life, „Газета.ru“, радиостанции „Говорит Москва“ и телеканала 360. При этом два последних СМИ написали о включении хоббихорсинга в программу Игр БРИКС как о свершившемся факте. Телеканал „Москва 24“ взял у „Ветеранов России“ комментарий об их инициативе, а „Национальная служба новостей“ — у уполномоченной по правам детей в Татарстане Ирины Волынец (которая, впрочем, идею запрета не поддержала).

Хоббихорсинг — сравнительно молодой вид спорта, которым в основном занимаются дети. Он представляет собой имитацию конного спорта, только вместо настоящей лошади используется палка с игрушечной лошадиной головой. В России он появился в 2019 году. В стране даже существует Федерация хоббихорсинга, которая проводит соревнования в традиционных для конного спорта дисциплинах: скачках, выездке и конкуре.

Обращение „Ветеранов России“ о недопустимости признания хоббихорсинга как спорта действительно существует и размещено на официальном сайте организации.

В своём обращении „Ветераны России“ указывают, что о неоднозначном решении комиссии Минспорта они узнали из „некоторых источников“. А в самом первом абзаце даже стоит гиперссылка на Telegram-канал, в котором это сообщалось.