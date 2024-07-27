Олимпиадa
27.07.2024, 17:55

Еще одна теннисистка Казахстана снялась с Олимпиады

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

30-я ракетка мира Юлия Путинцева, защищающая цвета Казахстана, приняла решение не выступать в олимпийском женском турнире.

Федерация тенниса Казахстана сообщила, что Путинцева „почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча“.

Сегодня экс-россиянка должна была встретиться в первом круге с Мартой Костюк. Уроженку Москвы, переехавшую в 2012 году в Казахстан, заменит четвертьфиналистка „Уимблдона“ новозеландка Лулу Сан.

Два дня назад c олимпийского турнира снялась другая экс-россиянка, представляющая Казахстан, победительница “Уимблдона“ Елена Рыбакина.

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