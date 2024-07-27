Еще одна теннисистка Казахстана снялась с Олимпиады

Федерация тенниса Казахстана сообщила, что Путинцева „почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча“.
Сегодня экс-россиянка должна была встретиться в первом круге с Мартой Костюк. Уроженку Москвы, переехавшую в 2012 году в Казахстан, заменит четвертьфиналистка „Уимблдона“ новозеландка Лулу Сан.
Два дня назад c олимпийского турнира снялась другая экс-россиянка, представляющая Казахстан, победительница “Уимблдона“ Елена Рыбакина.
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