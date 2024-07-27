27.07.2024, 15:36
ФОТО И ВИДЕО | В Волгоградской области разбился Су-34
Полет был учебно-тренировочным и выполнялся без боекомплекта, подчеркнули в ведомстве.
Самолет упал в безлюдной местности. Летчики катапультировались, их жизни ничего не угрожает.
Как отметили в Минобороны, предварительной причиной катастрофы считается техническая неисправность. Сейчас на месте работает специальная комиссия.
Это второй случай крушения Су-34 с начала лета. 11 июня аналогичный бомбардировщик разбился при совершении учебно-тренировочного полета в Северной Осетии. Пилоты погибли.
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