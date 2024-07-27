ФОТО И ВИДЕО | В Волгоградской области разбился Су-34

Полет был учебно-тренировочным и выполнялся без боекомплекта, подчеркнули в ведомстве.

Самолет упал в безлюдной местности. Летчики катапультировались, их жизни ничего не угрожает.

Как отметили в Минобороны, предварительной причиной катастрофы считается техническая неисправность. Сейчас на месте работает специальная комиссия.

Это второй случай крушения Су-34 с начала лета. 11 июня аналогичный бомбардировщик разбился при совершении учебно-тренировочного полета в Северной Осетии. Пилоты погибли.

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