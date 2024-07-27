ОИ-2024 | Баскетбол. Испания неожиданно проиграла Австралии

С первых же минут матча сборная Австралии предложила высокий темп, который оказался неудобен их соперникам. В заключительной четверти преимущество представителей Зеленого континента не вызывало сомнений, несмотря на все усилия испанцам не удавалось приблизиться ближе, чем на 6 очков.