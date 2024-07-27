ОИ-2024 | Баскетбол. Испания неожиданно проиграла Австралии

С первых же минут матча сборная Австралии предложила высокий темп, который оказался неудобен их соперникам. В заключительной четверти преимущество представителей Зеленого континента не вызывало сомнений, несмотря на все усилия испанцам не удавалось приблизиться ближе, чем на 6 очков.
В матче принял участие 39-летний Руди Фернандес. Таким образом защитник сборной Испании принял участие в своих 6-х Олимпийских играх.
Франция встретится с Бразилией, Греция сыграет с Канадой.
Олимпиада-2024
Баскетбол. Мужчины
Групповой этап
Группа А
Австралия – Испания 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20)
Австралия: Лэндейл (20 + 8 подборов), Миллс (19), Гидди (17 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь).
Испания: Альдама (27).
Греция – Канада , „Stade Pierre-Mauroy“
Положение команд: Австралия – 1-0, Греция – 0-0, Канада – 0-0, Испания – 0-1.
Группа B
Германия – Япония 97:77, „Stade Pierre-Mauroy“
Франция – Бразилия 78:66, „Stade Pierre-Mauroy“
Положение команд: Франция – 0-0, Япония – 0-0, Германия – 0-0, Бразилия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – по Таллинну.