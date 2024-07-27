Правдиво ли видео, на котором полицейский поливает кровью одежду врача детской больницы „Охматдет“ в Киеве?
В середине июля 2024 года в Сети появился ролик, якобы доказывающий, что Украина сфальсифицировала последствия ракетного обстрела, в результате которого был повреждён крупнейший в стране детский медицинский центр. Мы проверили достоверность вирусного видео.
Утром 8 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. В столице, по официальным данным, погибли более 30 человек, всего по стране — более 40. В Киеве во время обстрела была частично разрушена крупнейшая детская больница Украины „Охматдет“, где, по словам министра здравоохранения страны, на момент атаки находились 627 пациентов. Представители мониторинговой миссии ООН заявили, что с высокой вероятностью в один из корпусов комплекса попала российская ракета. В результате удара по „Охматдету“ погибли три человека (двое взрослых и ребёнок), более трёх десятков пострадали. Рассказывая о случившемся, многие зарубежные СМИ использовали фотографии врача, который разбирал завалы в окровавленной медицинской форме.19 июля в Рунете стали вирусными публикации, согласно которым эти снимки были постановочными — в украинских Telegram-каналах якобы появился ролик, снятый очевидцем в центре Киева и доказывающий инсценировку. В посте канала „Саня во Флориде“ (471 000 просмотров на момент написания этого разбора) говорится: „На видео сотрудник полиции Украины обливает из пакета с кровью человека во врачебном халате. Врач — сотрудник больницы „Охматдет“, фотографии которого были опубликованы крупнейшими мировыми СМИ (по приведённой в посте ссылке нет снимков, о которых идёт речь. — Прим. ред.). На этих фото спина врача вся покрыта кровью. Уже после первых публикаций фотографий пользователи Сети обратили внимание на необычный цвет крови. Всплывшее видео подтвердило сомнения в правдоподобности снимков. Сотрудник больницы выступил в роли так называемого crisis actor — актёра, который должен правдоподобно изображать человека, пострадавшего и раненого в результате происшествия. В очередной раз режим Зеленского пытается имитировать пострадавших, раненых и погибших, а западные СМИ охотно подхватывают это“.Автор канала „Zлой пруф️“ (169 000 просмотров) высказался так: „Помните героического окровавленного врача-стоматолога, он же детский хирург из больницы „Охматдет“, в которую якобы попала российская ракета? Вот он, зайчик, это его к съёмкам готовят, консервированной кровью мажут. Кстати, это, разумеется, не укры придумали, а их хозяева“. Telegram-канал Mash (1,1 млн просмотров) при этом подчеркнул, что в медучреждение попала ракета норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS, входящего в украинскую систему ПВО. В канале „Два майора“ (201 000 просмотров) добавили: „А вот то, что для постановки использовалась настоящая донорская кровь, — это по-настоящему ужасно. Это ведь кровь для больных детей, но Киеву наплевать, когда можно выпросить дополнительных денег у Запада“. Аналогичные посты появились в каналах „Россия сейчас“ (202 000 просмотров), „Голос Мордора“ (195 000), „Наблюдатель“ (183 000), „Путин в Telegram“ (183 000), „Дядя Слава“ (175 000), „Voblya•новости“ (142 000) и „Украина.ру“ (114 000), а также в каналах, называющих себя фактчекинговыми, — Fake Control (20 000) и „Антифейк | Основа“ (2200).Новостные заметки о вирусном ролике вышли и в российских СМИ. Например, по версии издания Life.ru, на видео показано, как сотрудник полиции раскрашивает халат врача краской, а не кровью. „Причём делается это обычной кистью (её на записи не видно. — Прим. ред.). К слову, уже после первой публикации о том „ударе ВС РФ“ пользователи обратили внимание на странный цвет „крови“. Получается, не зря“, — говорится на сайте. Газета „Комсомольская правда“ выпустила материал под заголовком „Кошмарное шоу Зеленского: Окровавленных людей в больнице „Охмадет“ играли актёры“. В тексте утверждается, что постановка была очевидна практически сразу: „Потому что кровь на воздухе не может сохранять столько времени настолько яркий цвет, она окисляется, становится бурой и „ржавой“, а тут чувачок… в белоснежном халате, покрытом ярко-красной кровью, присутствует везде в качестве чуть ли не главного действующего лица“. Автор статьи также добавил, что „актёрствующий мужичок“ вовсе и не хирург, а стоматолог: „Нет, конечно, когда дерут зубы, то тоже идёт кровь, но ведь не бивень у слона он выдирал, да ещё повернувшись спиной“. Похожие публикации появились на сайтах „Блокнот“, „Регнум“ (дважды: тут и тут), „Утренний юг“, „Пикабу“ и в пабликах во „ВКонтакте“ (тут и тут).
В Минобороны РФ утверждают, что заявления киевских властей о намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам 8 июля не соответствуют действительности. „Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города“, — отметили в российском военном ведомстве. Издание „Блокнот“ настаивает, что многие „эксперты быстро и убедительно доказали уничтожение медучреждения боеприпасом НАТО“. В частности, оно сослалось на пост квазифактчекингового проекта „Война с фейками“, где говорится, что Россия атаковала исключительно военные объекты, а удар по „Охматдету“ был нанесён украинской ракетой ПВО.
Однако аналитики расследовательского проекта Bellingcat и другие эксперты пришли к выводу, что удар по детской больнице в Киеве был нанесён российской Х-101. Ракета, поразившая одно из зданий учреждения, попала на видео очевидца. При сравнении скриншота с 3D-рендером ракеты Х-101 оказалось, что две ракеты имеют общие черты и почти полностью совпадают при наложении. „Агентство“ и „Радио Свобода“ также приводят слова военных аналитиков, согласно которым, вероятнее всего, в больницу попала российская крылатая ракета.
Фотографию врача в окровавленном халате, помогающего разбирать завалы, 8 июля опубликовал и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. На следующий день подборку подобных снимков с этим медиком разместил в своём популярном (более 600 000 подписчиков) блоге в соцсети X советник главы украинского МВД Антон Геращенко. Довольно быстро стало известно и имя врача, попавшего на эти кадры, — Олег Голубченко. „Во время вчерашнего ракетного обстрела Киева он проводил операцию ребёнку. Взрывной волной его отбросило на операционный стол, но он и его коллеги (анестезиолог Ярослав Иванов) успели сделать всё необходимое, чтобы перевести ребёнка на ручную вентиляцию лёгких (ребёнок был под наркозом). Операция была завершена в другой больнице. Ребёнок выжил. Олег остался помогать разбирать завалы в больнице“, — написал Геращенко без ссылки на источник (ранее похожий пост опубликовал член общественного совета при Киевской городской государственной администрации Иван Степурин).
Вскоре после ракетной атаки многие прокремлёвские Telegram-каналы стали публиковать посты с дискредитацией Голубченко. Например, „Украина.ру“ (118 000 просмотров) назвала врача „мужиком в кетчупе“. „Этот чудочеловек за пару часов успел прооперировать ребёнка, упасть на него спиной, обляпать кровью всю спину, но не запачкать штаны, закончить операцию в другой больнице, забыть переодеться и вернуться в „Охматдет“ разбирать завалы, а также стать одним из главных персонажей обложек для западной прессы! Позже оказывалось, что звезда шоу не хирург, а стоматолог, и обычно пациенты в таком случае находятся в кресле, а не на столе“, — говорится в посте. Каналы „Россия сейчас“ и „Zлой пруф️“ также делали упор на то, что Голубченко не хирург, а стоматолог, и удивлялись, как кровавое пятно оказалось у него на спине.
На профильных украинских сайтах указано, что Голубченко — хирург-стоматолог и с 2016 года работает в челюстно-лицевом отделении „Охматдета“. Он занимается не только удалением зубов и кист, но и пластикой уздечек языка и губ. Результатами работы медик делится в своём инстаграме.
О том, как он провёл день обстрела, Голубченко рассказал нескольким украинским и международным СМИ. Например, корреспондентке ТСН он сообщил, что в момент атаки проводил операцию, до конца которой оставалось около часа. „И потом какой-то свист, и я очутился на полу, стекло летит, окна лежат“, — объяснил хирург. В разговоре с корреспондентом „Укринформа“ медик уточнил, что очнулся на полу в 2–3 м от операционного стола. По словам Голубченко, из-за поломки аппарата ИВЛ вентиляцию лёгких пятимесячного ребёнка с врождёнными дефектами лица осуществляли с помощью мешка Амбу. Пациент не пострадал (он был прикрыт медиками), малыша удалось вынести из больницы и передать в другое медучреждение, хирурги которого и завершили операцию.
Из интервью Голубченко следует, что, получив первую помощь и передав пациента коллегам, он позвонил жене и побежал помогать в разборе завалов. „Я не знаю как, я не чувствовал боли“, — отметил медик и добавил, что из его спины вытащили стекло. „Мои коллеги меня сразу осмотрели, сделали снимок, достали осколки, зашили, и я вышел на улицу. Вижу, что частично нет блока одного отделения, а там же обычно находятся врачи, персонал! Все побежали туда на завалы, там что-то дымилось“, — вспоминает Голубченко. То есть, по словам врача, на его форме была не детская, а его собственная кровь.
Упомянутые выше утверждения прокремлёвских ресурсов, что кровь на форме Голубченко якобы была странного ярко-красного цвета и не темнела, не выдерживают критики. Даже к постам таких каналов, ссылки на которые были приведены выше, прикреплены фото и видео, где заметно, как цвет крови на халате медика разнится от более светлых до более тёмных оттенков. Это связано не только с естественным потемнением кровяных пятен на одежде, но и с тем, что разные кадры были сделаны в разное время при разном освещении и опубликованы в разном качестве.
Вирусное видео, якобы доказывающее, что на одежде Голубченко была не его кровь, длится всего 10 сек. За это время на записи ни разу не показаны лица двух запечатлённых на нём людей. Причём ролик снят и смонтирован так, чтобы нельзя было геолоцировать место съёмки, поскольку в кадре виден лишь кусок стены. Кроме того, на фоне не слышно никаких звуков, свидетельствующих о работе спасателей в находящемся неподалёку разрушенном корпусе больницы: сирен, криков и т. п.
В глаза сразу бросается общее состояние формы на „враче“: она сильно помята, хотя на подлинных снимках одежда Голубченко выглядит выглаженной даже после его падения из-за обстрела. Также на ней не видно шва на спине, который заметен почти на всех сделанных 8 июля фото и видео с Голубченко. То же относится к заднему правому карману на штанах. Отличается и причёска: на вирусном ролике волосы не прилегают к шее мужчины, как будто это парик.
Что касается обуви на человеке на видео, то она очень похожа на ту, что заметна на снимках с Голубченко, однако раскраска в виде чёрных пятен всё равно отличается. Кроме того, на левой штанине из ролика видны множественные подтёки крови, которая капала при окраске рубашки. На реальных снимках на левой штанине хирурга-стоматолога из „Охматдета“ тоже видны капли крови, но не так много (самое большое пятно накрыто низом рубашки) и в других местах.
На спине „медика“ из вирусного видео также можно заметить два красных пятна, по форме не совпадающих ни с какими пятнами, которые находятся примерно в той же области рубашки Голубченко и видны на оригинальных снимках.
Украинский Центр противодействия дезинформации, который тоже изучил ролик, отмечает, что у „полицейского“ из видео отсутствует поясная система (оружие, кобура, рация, аптечка и т. д.) и кавер (чехол для шлема), а размещение шеврона с символикой Нацполиции нарушает правила ношения униформы. Также представители украинских властей обратили внимание, что полицейский одет в берцы, хотя местным полицейским давно выдают спецкроссовки.
Примечательно, что ролик назвал подделкой и связанный с ЧВК „Вагнер“ Telegram-канал Grey Zone (107 000 просмотров), который тем не менее настаивает, что кровь на халате Голубченко была ненастоящей. „Вопрос только в том, почему на этих людях разные костюмы: что верх одежды (отсутствие швов), что низ (отсутствие кармана). И разная обувь — на одном кроссовки (обувь на видео не похожа на кроссовки. — Прим. ред.), а на другом шлёпки „кроксы“. Всё это легко находится на более качественных фото в интернете. Это, конечно, не отменяет того, что на украинских фото человек с имитацией крови тоже постановочный. Но делать постанову на постанову, да ещё и так низкокачественно (в Google забанили, видимо) — только вредить российскому информационному фону“, — говорится в посте.
Многие упомянутые в начале этого разбора ресурсы утверждали, что видео впервые появилось в украинских Telegram-каналах, но это верно лишь отчасти. Наиболее ранняя публикация с „разоблачительным“ роликом, которую по ключевым словам смогло обнаружить „Проверено“, появилась 19 июля в 12:57 по московскому времени в русскоязычном канале „Украина новости“ (24 000 просмотров). Сервис TGStat называет его украинским, однако, судя по публикациям, его авторы придерживаются прокремлёвской позиции. Более того, однажды этот ресурс уже упоминался в разборах „Проверено“ в связи с распространением поддельного видео о нападении кабана на жителя Украины (в том случае канал также выступил первоисточником новости). Спустя пару минут ролик о покраске медицинской формы кровью также появился в прокремлёвском канале „Одесса zа победу!“ (4700 просмотров).
Таким образом, нет никаких оснований полагать, что на распространяемом в Рунете ролике показано, как на одежду киевского врача наносят кровь перед тем, как отправить его разбирать завалы под камерами журналистов и простых киевлян. Впервые видео появилось в прокремлёвских Telegram-каналах спустя 11 дней после российского обстрела. На записи не показаны лица запечатлённых людей, одежда предполагаемого врача отличается от той, что была на сотруднике „Охматдета“ после атаки, а пятна крови расположены не так, как на оригинальных кадрах, снятых в украинской столице.
Итог: Фейк