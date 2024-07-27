Правдиво ли видео, на котором полицейский поливает кровью одежду врача детской больницы „Охматдет“ в Киеве?

Фотографию врача в окровавленном халате, помогающего разбирать завалы, 8 июля опубликовал и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко . На следующий день подборку подобных снимков с этим медиком разместил в своём популярном (более 600 000 подписчиков) блоге в соцсети X советник главы украинского МВД Антон Геращенко. Довольно быстро стало известно и имя врача, попавшего на эти кадры, — Олег Голубченко. „Во время вчерашнего ракетного обстрела Киева он проводил операцию ребёнку. Взрывной волной его отбросило на операционный стол, но он и его коллеги (анестезиолог Ярослав Иванов) успели сделать всё необходимое, чтобы перевести ребёнка на ручную вентиляцию лёгких (ребёнок был под наркозом). Операция была завершена в другой больнице. Ребёнок выжил. Олег остался помогать разбирать завалы в больнице“, — написал Геращенко без ссылки на источник (ранее похожий пост опубликовал член общественного совета при Киевской городской государственной администрации Иван Степурин).

Однако аналитики расследовательского проекта Bellingcat и другие эксперты пришли к выводу, что удар по детской больнице в Киеве был нанесён российской Х-101. Ракета, поразившая одно из зданий учреждения, попала на видео очевидца. При сравнении скриншота с 3D-рендером ракеты Х-101 оказалось, что две ракеты имеют общие черты и почти полностью совпадают при наложении. „ Агентство “ и „ Радио Свобода “ также приводят слова военных аналитиков, согласно которым, вероятнее всего, в больницу попала российская крылатая ракета.

В Минобороны РФ утверждают , что заявления киевских властей о намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам 8 июля не соответствуют действительности. „Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города“, — отметили в российском военном ведомстве. Издание „Блокнот“ настаивает , что многие „эксперты быстро и убедительно доказали уничтожение медучреждения боеприпасом НАТО“. В частности, оно сослалось на пост квазифактчекингового проекта „ Война с фейками “, где говорится, что Россия атаковала исключительно военные объекты, а удар по „Охматдету“ был нанесён украинской ракетой ПВО.

Из интервью Голубченко следует , что, получив первую помощь и передав пациента коллегам, он позвонил жене и побежал помогать в разборе завалов. „Я не знаю как, я не чувствовал боли“, — отметил медик и добавил, что из его спины вытащили стекло. „Мои коллеги меня сразу осмотрели, сделали снимок, достали осколки, зашили, и я вышел на улицу. Вижу, что частично нет блока одного отделения, а там же обычно находятся врачи, персонал! Все побежали туда на завалы, там что-то дымилось“, — вспоминает Голубченко. То есть, по словам врача, на его форме была не детская, а его собственная кровь.

О том, как он провёл день обстрела, Голубченко рассказал нескольким украинским и международным СМИ. Например, корреспондентке ТСН он сообщил , что в момент атаки проводил операцию, до конца которой оставалось около часа. „И потом какой-то свист, и я очутился на полу, стекло летит, окна лежат“, — объяснил хирург. В разговоре с корреспондентом „Укринформа“ медик уточнил , что очнулся на полу в 2–3 м от операционного стола. По словам Голубченко, из-за поломки аппарата ИВЛ вентиляцию лёгких пятимесячного ребёнка с врождёнными дефектами лица осуществляли с помощью мешка Амбу . Пациент не пострадал (он был прикрыт медиками), малыша удалось вынести из больницы и передать в другое медучреждение, хирурги которого и завершили операцию.

На профильных украинских сайтах указано , что Голубченко — хирург-стоматолог и с 2016 года работает в челюстно-лицевом отделении „Охматдета“. Он занимается не только удалением зубов и кист, но и пластикой уздечек языка и губ. Результатами работы медик делится в своём инстаграме.

Вскоре после ракетной атаки многие прокремлёвские Telegram-каналы стали публиковать посты с дискредитацией Голубченко. Например, „ Украина.ру “ (118 000 просмотров) назвала врача „мужиком в кетчупе“. „Этот чудочеловек за пару часов успел прооперировать ребёнка, упасть на него спиной, обляпать кровью всю спину, но не запачкать штаны, закончить операцию в другой больнице, забыть переодеться и вернуться в „Охматдет“ разбирать завалы, а также стать одним из главных персонажей обложек для западной прессы! Позже оказывалось, что звезда шоу не хирург, а стоматолог, и обычно пациенты в таком случае находятся в кресле, а не на столе“, — говорится в посте. Каналы „ Россия сейчас “ и „ Zлой пруф️ “ также делали упор на то, что Голубченко не хирург, а стоматолог, и удивлялись, как кровавое пятно оказалось у него на спине.

Упомянутые выше утверждения прокремлёвских ресурсов, что кровь на форме Голубченко якобы была странного ярко-красного цвета и не темнела, не выдерживают критики. Даже к постам таких каналов, ссылки на которые были приведены выше, прикреплены фото и видео, где заметно, как цвет крови на халате медика разнится от более светлых до более тёмных оттенков. Это связано не только с естественным потемнением кровяных пятен на одежде, но и с тем, что разные кадры были сделаны в разное время при разном освещении и опубликованы в разном качестве.

Вирусное видео, якобы доказывающее, что на одежде Голубченко была не его кровь, длится всего 10 сек. За это время на записи ни разу не показаны лица двух запечатлённых на нём людей. Причём ролик снят и смонтирован так, чтобы нельзя было геолоцировать место съёмки, поскольку в кадре виден лишь кусок стены. Кроме того, на фоне не слышно никаких звуков, свидетельствующих о работе спасателей в находящемся неподалёку разрушенном корпусе больницы: сирен, криков и т. п.

В глаза сразу бросается общее состояние формы на „враче“: она сильно помята, хотя на подлинных снимках одежда Голубченко выглядит выглаженной даже после его падения из-за обстрела. Также на ней не видно шва на спине, который заметен почти на всех сделанных 8 июля фото и видео с Голубченко. То же относится к заднему правому карману на штанах. Отличается и причёска: на вирусном ролике волосы не прилегают к шее мужчины, как будто это парик.

Что касается обуви на человеке на видео, то она очень похожа на ту, что заметна на снимках с Голубченко, однако раскраска в виде чёрных пятен всё равно отличается. Кроме того, на левой штанине из ролика видны множественные подтёки крови, которая капала при окраске рубашки. На реальных снимках на левой штанине хирурга-стоматолога из „Охматдета“ тоже видны капли крови, но не так много (самое большое пятно накрыто низом рубашки) и в других местах.