Спецслужбы РФ читают соцсети чиновников ФРГ для вербовки

Российские спецслужбы анализируют страницы немецких чиновников в социальных сетях, чтобы „выявить людей, которые могут быть восприимчивы к российским попыткам оказать на них влияние“. Об этом говорится в докладе „Рекомендации по обеспечению безопасности экономики“, опубликованном на официальном сайте Федерального ведомства по охране конституции (BfV) ФРГ в пятницу, 26 июля.

Ведомство также пришло к выводу, что российская диверсионная деятельность в Европе усилилась, а ее интенсивность зависит от хода войны в Украине и отношений Москвы со странами Запада.

В докладе говорится, что пророссийские хакеры продолжают атаковать сайты различных немецких ведомств и компаний. Однако, как правило, их действия приводят лишь к временному ограничению доступа к интернет-страницам.

По данным BfV, российские агенты также совершают поджоги на территории Германии и других европейских стран. Кроме того, силовики расследуют случаи вандализма и пропагандистской деятельности, к которым могут быть причастны спецслужбы РФ. Подобные операции выполняют „преимущественно молодые, русскоговорящие, идеологически пророссийски настроенные и необученные“ агенты „низшего уровня“, которых также вербуют через социальные сети и мессенджеры.

ФРГ готовится к диверсиям российских спецслужб

В середине апреля 2024 года в баварском городе Байройт полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. По словам генерального прокурора ФРГ, их задача, в частности, заключалась в том, чтобы „подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине“.