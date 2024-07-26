ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (884-й день) | ВСУ нанесли удар по военному аэродрому в аннексированном Крыму

Ночные российские удары по Украине

Российские войска в ночь на 26 июля нанесли удар по Украине, применив 22 ударных беспилотника „Шахед“. Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, силы ПВО сбили 20 дронов в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Кроме того, российские войска нанесли по Донецкой области удар баллистической ракетой, выпущенной из комплекса „Искандер-М“. Украинские СМИ опубликовали фотографию из Краматорска, на снимке виден густой черный дым, поднимающийся в небо. Связано ли это с ракетным ударом, неизвестно. Региональные власти сообщения о взрыве в Краматорске пока не комментировали.

„Укрэнерго“ заявила, что российские беспилотники ударили по энергетическим объектам в Житомирской и Черниговской областях. Без электроэнергии остались потребители в Житомирской области. К утру подачу энергии восстановили, добавили в компании. В Черниговской области под удар попали объект инфраструктуры и жилое общежитие в городе Нежин, ранен один мирный житель. В Днепропетровской области при атаке дронов-камикадзе повреждена инфраструктура в Никополе, Марганецкой и Красногригоревской общинах, пострадавших нет.

Взрывы в Крыму

В ночь на 26 июля в аннексированном Крыму были слышны взрывы. Местные власти объявляли ракетную опасность в регионе. Украинский телеграм-канал „Крымский ветер“ сообщал о „прилетах“ в районе Новофедовки, Окуневки и Симферополя. По свидетельству очевидцев, в Новофедовке возник пожар на военном аэродроме „Саки“, там был поражен склад с боеприпасами.

Минобороны РФ ничего не сообщало о ночных инцидентах в Крыму. По данным военного ведомства, за ночь силы ПВО лишь перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью и еще два — над Курской.