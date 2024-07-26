ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (884-й день) | ВСУ нанесли удар по военному аэродрому в аннексированном Крыму
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Ночные российские удары по Украине
Российские войска в ночь на 26 июля нанесли удар по Украине, применив 22 ударных беспилотника „Шахед“. Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, силы ПВО сбили 20 дронов в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.
Кроме того, российские войска нанесли по Донецкой области удар баллистической ракетой, выпущенной из комплекса „Искандер-М“. Украинские СМИ опубликовали фотографию из Краматорска, на снимке виден густой черный дым, поднимающийся в небо. Связано ли это с ракетным ударом, неизвестно. Региональные власти сообщения о взрыве в Краматорске пока не комментировали.
„Укрэнерго“ заявила, что российские беспилотники ударили по энергетическим объектам в Житомирской и Черниговской областях. Без электроэнергии остались потребители в Житомирской области. К утру подачу энергии восстановили, добавили в компании. В Черниговской области под удар попали объект инфраструктуры и жилое общежитие в городе Нежин, ранен один мирный житель. В Днепропетровской области при атаке дронов-камикадзе повреждена инфраструктура в Никополе, Марганецкой и Красногригоревской общинах, пострадавших нет.
Взрывы в Крыму
В ночь на 26 июля в аннексированном Крыму были слышны взрывы. Местные власти объявляли ракетную опасность в регионе. Украинский телеграм-канал „Крымский ветер“ сообщал о „прилетах“ в районе Новофедовки, Окуневки и Симферополя. По свидетельству очевидцев, в Новофедовке возник пожар на военном аэродроме „Саки“, там был поражен склад с боеприпасами.
Минобороны РФ ничего не сообщало о ночных инцидентах в Крыму. По данным военного ведомства, за ночь силы ПВО лишь перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью и еще два — над Курской.
Российский телеграм-канал Astra со ссылкой на источники утверждает, что аэродром Саки в аннексированном Крыму ночью атаковали дальнобойными ракетами ATACMS. По данным издания, зафиксировано попадание по боекомплекту, произошел пожар. Пострадали двое военных, у них осколочные ранения. Кроме того, как утверждается, ракета ATACMS поразила место дислокации российской ПВО, расположенное в пяти километрах от села Шелковичное в Сакском районе. В результате удара уничтожена установка радиолокационной станции. Всего, по данным источников телеграм-канала, ВСУ ударили по Крыму четырьмя ракетами ATACMS, силы ПВО сбили две из них.
ВСУ подтвердили, что нанесли удар по военному аэродрому Саки в аннексированном Крыму. „Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется. Важно отметить, что аэродром прикрывали „современные“ российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект России“, — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
Карта боев на 26 июля
Российское наступление на широкой линии фронта продолжается. На этой неделе ВС РФ пробили новую брешь в украинской обороне — и теперь угрожают снабжению ВСУ на самом сложном участке
Важным событием минувшей недели стал захват ВС РФ села Прогресс на Покровском направлении. Российская армия создала угрозу главной линии снабжения ВСУ в Часовом Яре и Торецке. И это не единственный успех ВС РФ за короткий отрезок времени.
Как развивается российское наступление в Торецкой агломерации, на Купянском и Харьковском направлениям, а также в районе Угледара? Рассказываем в нашей свежей военной сводке. На интерактивной карте „Медузы“ можно изучить все последние эпизоды, определяющие ход боевых действий.
Украине будет передано 1,5 миллиарда евро прибыли, полученной от замороженных российских активов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о передаче Украине 1,5 миллиарда евро прибыли, полученной от замороженных российских активов. Это первый подобный транш. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что российские власти „не оставят без ответа“ это решение. „Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманы, они должны полностью соответствовать нашим интересам“, — заявил представитель Кремля.
Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион отправили под арест на 60 дней
Галицкий суд Львова отправил 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве бывшего политика Ирины Фарион, под стражу на 60 дней.
Как сообщают украинские СМИ, подозреваемый отправлен под арест без права освобождения под залог.
До суда имя подозреваемого официально не оглашалось, но в суде он назвал себя сам: Вячеслав Зинченко. При этом на заседание была допущена пресса.
В пятницу руководители правоохранительных органов рассказали о ходе следствия по делу об убийстве Фарион. Они, в частности, сообщили, что Зинченко, вероятно, тщательно и довольно долго готовился к покушению, учился стрелять, что он, возможно, стрелял из переделанного стартового пистолета — хотя оружие пока не найдено.
Представитель СБУ сказал, что служба проверяет и возможный „российский след“, а именно версию о том, что подозреваемый был связан с неким неонацистским движением, которое базируется в России.
Однако это, судя по словам представителя СБУ — лишь одна из версий, подлежащих проверке.
По материалам Медузы и Русской службы Би-би-си.