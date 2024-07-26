Уйти нельзя остаться. Почему выход Байдена из президентской гонки стал для Трампа неприятным сюрпризом
Еще неделю назад, в субботу, казалось, что американцы будут выбирать из двух престарелых лидеров - действующего президента Джо Байдена и бывшего - Дональда Трампа. При этом последний был на подъеме, а его конкурент терял очки на глазах. Но всего за два дня ситуация изменилась до неузнаваемости. Теперь победа Трампа уже не выглядит предрешенной, пишет Delfi.lv.
Всю прошлую неделю мир наблюдал, как Джо Байден отбивался от набирающей силу скоординированной атаки собственных однопартийцев. После крайне слабого выступления на дебатах ведущие члены демократической партии один за другим - публично или устами источников в СМИ - требовали, чтобы он вышел из президентской гонки. Байден же уверял, что это был единичный случай, что он может вести кампанию и победить. Источники в стане его противников отвечали что его победа более невозможна, а журналисты строили планы его возможной замены. Байден казался слабым, демократическая партия - раздробленной.