ВЫВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК ИЗ ЭСТОНИИ | Рейн Руутсоо: Владимир Путин демонстративно покинул зал во время выступления Леннарта Мери

Два события, сыгравшие ключевую роль в восстановлении независимости Эстонии и возвращении ее в Европу, во многом обязаны стечению благоприятных обстоятельств. И в августе 1991 года, и в июле 1994 года на довольно короткий промежуток времени открылись окна возможности, которые дали Эстонии возможность вновь стать хозяйкой своей земли. 20 августа 1991 года в считанные часы могло быть принято решение, которое вернуло Эстонию на карту мира, но еще три года после восстановления Эстонской Республики, до 1994го года остатки оккупационных войск (около 6000-7000 солдат) находились в Эстонии и все больше пытались отменить наш суверенитет.