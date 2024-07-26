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26.07.2024, 19:42

ВЫВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК ИЗ ЭСТОНИИ | Рейн Руутсоо: Владимир Путин демонстративно покинул зал во время выступления Леннарта Мери

 
Леннарт Мери и Борис Ельцин после подписания июльских соглашений
Леннарт Мери и Борис Ельцин после подписания июльских соглашений
ФОТО: Eesti Filmiarhiiv

Правы были те, кто восприняли июльские соглашения с Ельциным как предательство, пишет профессор эмеритус Рейн Руутсоо.

Два события, сыгравшие ключевую роль в восстановлении независимости Эстонии и возвращении ее в Европу, во многом обязаны стечению благоприятных обстоятельств. И в августе 1991 года, и в июле 1994 года на довольно короткий промежуток времени открылись окна возможности, которые дали Эстонии возможность вновь стать хозяйкой своей земли. 20 августа 1991 года в считанные часы могло быть принято решение, которое вернуло Эстонию на карту мира, но еще три года после восстановления Эстонской Республики, до 1994го года остатки оккупационных войск (около 6000-7000 солдат) находились в Эстонии и все больше пытались отменить наш суверенитет.

С точки зрения международного права не было ни малейших оснований для размещения в Эстонии российского ударного кулака или 144-й дивизии. Но международное право никогда не имело значения для России, когда дело касалось маленьких соседей. Однако с точки зрения эстонской государственности и требование Кремля „легализовать“ присутствие российских войск в Эстонии, и категорическое требование Эстонии полностью очистить землю от остатки оккупации были явной мишенью.

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