„Феминизм до того, как это стало модным“. Кинокритик - о фильме „Вдова Клико“
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов написал рецензию на новый фильм „Вдова Клико“ режиссера Томаса Нэппера.
Меня поражает умение современных кинематографистов снимать байопики. Точнее, искать материал для байопиков там, где, казалось бы, и материала никакого нет, а есть только всем известный материальный, например, продукт. Не так давно мы имели возможность видеть байопик про чувака, который придумал одну конкретную, пусть и очень популярную модель кроссовок. Теперь вот история жизни (точнее, первой её половины) Барб-Николь Понсарден-Клико, известной нам только по вкусу одноимённого шампанского, да и то не всем, а только тем, кто хоть раз в жизни смог себе этот напиток позволить.
Она овдовела в молодом возрасте, а мужа любила безумно, поэтому, несмотря на то, что всё в жизни меняется, и новый любовник появляется у неё даже и в пределах фильма (честное слово, не очень хочется разбираться, так это с исторической точки зрения или не так), замуж больше не выходила, сохранив, таким образом, чистоту брэнда. Вдова – она всегда вдова. И точка (ну, и вкусно, конечно, и даже не только по сути, а и по вкусу).
Собственно, кино – оно просто про женщину-предпринимателя во Франции самого начала девятнадцатого века. Умирая, муж завещает Барб управление своими виноградниками, и она, главным образом, ради его памяти берётся за дело. Ей сложно, ей не доверяют, никакая механика ведения женщиной дела ещё не разработана, отжать виноградники у неё пытаются, с одной стороны, её собственный свёкор, с другой, представители конкурирующего дома „Моэ“ (видимо, пока ещё без „Шандона“), но вдова, разумеется, не сдаётся и преодолевает все трудности.
Ничего нового в этой истории нет, она похожа на все истории становления известных брэндов. Барб проявляет немного визионерства в создании новых букетов, немного торговой интуиции в поисках и нахождении новых путей продажи напитка, преодолевает трудности скисания и завоёвывает любовь своих работников своевременными выплатами зарплаты и премиальных. Всё как обычно, нормальный успешный бизнес. Необычно лишь время, в которое разворачивается эта история. Собственно, мы видим, и может быть, в этом и была основная задумка авторов этого фильма, что за двести лет ничего толком не поменялось, законы капитализма и частной торговли что тогда действовали, что и теперь работают точно так же, и того, кто попытается им противостоять, ждёт, надеюсь, бесславный конец.
Ну и нотки феминизма в этом букете тоже достаточно нормальны, если забыть о самом начале девятнадцатого века. А собственно, почему виноделием должны заниматься мужчины, если вот эта конкретная женщина понимает в нём явно лучше? Тем более, что даже и законы наполеоновской и пост-наполеоновской Франции, как выясняется, это позволяют? В этом смысле у второстепенных персонажей фильма не слишком получается противодействовать Барб. Скорее всего, потому что подготовленная энциклопедистами и революционерами Франция была готова к таким поворотам дела.
Ещё, конечно, можно рассматривать это кино как гигантский продакт-плейсмент, потому что во время просмотра желание освежить рот глотком свежей „Вдовы“ накатывает просто-таки физически, и не раз.