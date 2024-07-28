„Феминизм до того, как это стало модным“. Кинокритик - о фильме „Вдова Клико“

Меня поражает умение современных кинематографистов снимать байопики. Точнее, искать материал для байопиков там, где, казалось бы, и материала никакого нет, а есть только всем известный материальный, например, продукт. Не так давно мы имели возможность видеть байопик про чувака, который придумал одну конкретную, пусть и очень популярную модель кроссовок. Теперь вот история жизни (точнее, первой её половины) Барб-Николь Понсарден-Клико, известной нам только по вкусу одноимённого шампанского, да и то не всем, а только тем, кто хоть раз в жизни смог себе этот напиток позволить.

Она овдовела в молодом возрасте, а мужа любила безумно, поэтому, несмотря на то, что всё в жизни меняется, и новый любовник появляется у неё даже и в пределах фильма (честное слово, не очень хочется разбираться, так это с исторической точки зрения или не так), замуж больше не выходила, сохранив, таким образом, чистоту брэнда. Вдова – она всегда вдова. И точка (ну, и вкусно, конечно, и даже не только по сути, а и по вкусу).

Собственно, кино – оно просто про женщину-предпринимателя во Франции самого начала девятнадцатого века. Умирая, муж завещает Барб управление своими виноградниками, и она, главным образом, ради его памяти берётся за дело. Ей сложно, ей не доверяют, никакая механика ведения женщиной дела ещё не разработана, отжать виноградники у неё пытаются, с одной стороны, её собственный свёкор, с другой, представители конкурирующего дома „Моэ“ (видимо, пока ещё без „Шандона“), но вдова, разумеется, не сдаётся и преодолевает все трудности.