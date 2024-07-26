Мнение
26.07.2024, 17:05

МНЕНИЕ | Вице-мэр Таллинна: учителя русских школ уже 16 лет знают, что должны владеть эстонским языком!

 
В Таллинне мы предприняли шаги для того, чтобы переход был успешным.
В Таллинне мы предприняли шаги для того, чтобы переход был успешным.
ФОТО: Argo Ingver / Ilmar Saabas | Delfi Meedia kollaaž

Отсрочка выполнения языковых требований дает учителям с недостаточной квалификацией надежду на то, что, им, возможно, не придется осваивать эстонский язык на необходимом уровне, а также связывает руки директорам школ в вопросах кадровых изменений.

Центристская партия вновь заявила, что переход на обучение на эстонском языке необходимо отменить. Утверждение Юлианны Юрченко о том, что „эту ужасную реформу нужно отменить“, ясно показывает, что нельзя позволить Центристской партии снова прийти к управлению городом в Таллинне.

Утверждение, что языковые требования для учителей стали неожиданностью, уже неоднократно опровергалось, но напомню всем читателям. Еще в 2008 году были установлены языковые требования для учителей на уровне B2. Таким образом, все учителя, работающие в русских школах, уже 16 лет знали, что они должны владеть эстонским языком на среднем уровне и что конкретный экзамен, который необходимо сдать, — это экзамен уровня B2. Это требование было повторено в постановлении министра, принятом в 2022 году, а также в изменениях в законодательстве, предусматривающих переход на эстонский язык обучения.

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