Центристская партия вновь заявила, что переход на обучение на эстонском языке необходимо отменить. Утверждение Юлианны Юрченко о том, что „эту ужасную реформу нужно отменить“, ясно показывает, что нельзя позволить Центристской партии снова прийти к управлению городом в Таллинне.

Утверждение, что языковые требования для учителей стали неожиданностью, уже неоднократно опровергалось, но напомню всем читателям. Еще в 2008 году были установлены языковые требования для учителей на уровне B2. Таким образом, все учителя, работающие в русских школах, уже 16 лет знали, что они должны владеть эстонским языком на среднем уровне и что конкретный экзамен, который необходимо сдать, — это экзамен уровня B2. Это требование было повторено в постановлении министра, принятом в 2022 году, а также в изменениях в законодательстве, предусматривающих переход на эстонский язык обучения.