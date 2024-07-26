26.07.2024, 17:05
МНЕНИЕ | Вице-мэр Таллинна: учителя русских школ уже 16 лет знают, что должны владеть эстонским языком!
ФОТО: | Delfi Meedia kollaaž
Отсрочка выполнения языковых требований дает учителям с недостаточной квалификацией надежду на то, что, им, возможно, не придется осваивать эстонский язык на необходимом уровне, а также связывает руки директорам школ в вопросах кадровых изменений.
Центристская партия вновь заявила, что переход на обучение на эстонском языке необходимо отменить. Утверждение Юлианны Юрченко о том, что „эту ужасную реформу нужно отменить“, ясно показывает, что нельзя позволить Центристской партии снова прийти к управлению городом в Таллинне.
Уже заказано?