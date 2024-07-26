Задержан бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков
ФСБ России объявила, что бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции, сообщает „Интерфакс“ со ссылкой на спецслужбу. Булгаков помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России („Бутырка“).
В ФСБ, как и в Следственном комитете, заявили, что в отношении Булгакова расследуют уголовное дело „коррупционной направленности“’, пишет Медуза. Подробности дела не раскрываются. „С фигурантом проводятся необходимые следственные действия“, — сообщили в СК.
В ФСБ не уточнили процессуальный статус Булгакова и других подробностей, отметив, что „проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности“.
Дмитрий Булгаков занимал пост заместителя министра обороны РФ в 2008-2022 годах, он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
Булгаков имеет звание Героя России. Награжден различными государственными наградами, в том числе орденами „За заслуги перед Отечеством“ II, III и IV степени.
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