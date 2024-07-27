Продление рецептов в аптеках частично снижает нагрузку на семейных врачей

Летом, когда многие люди находятся постоянно в разъездах – в том числе и семейные врачи отправляются в отпуска – может возникнуть неприятная ситуация, когда трудно продлить рецепт на выписанные лекарства. По словам руководителя по франшизе аптек Benu Райнера Касевяли, цель предоставления услуги по продлению рецептов в аптеках заключается как в облегчении жизни пациентов, так и в снижении нагрузки семейных врачей.

„Наша цель — предоставить быструю и гибкую услугу продления рецептов, которая упростит жизнь пациентам – и особенно это актуально летом. Эта возможность также снижает нагрузку на семейных врачей и гарантирует, что люди быстро и удобно получат необходимые им лекарства“, — объясняет Касевяли.

„Такая доступность рецептурных лекарств обеспечена ежедневно, включая и праздничные дни. Это подходящее решение для людей, которые нуждаются в регулярном приеме лекарств, но не имеют сложных заболеваний. Например, чаще всего продлевают рецепты на противозачаточные средства, лекарства от аллергии, астмы, диабета и артериального давления“, — объясняет Касевяли.

Продлить рецепты можно в 90 аптеках Benu по всей Эстонии с помощью терминала обратной связи. На главном экране терминала есть кнопка „Продление рецепта“, при нажатии на которую на экране появляется QR-код. Сканируя код с помощью своего смарт-устройства, пользователь попадает на целевую страницу веб-приложения MinuDoc и может продолжить процесс продления рецепта на своем смарт-устройстве.

Чтобы продлить рецепт в интернет-аптеке, сначала необходимо идентифицировать себя в среде рецептов Benu с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID и выбрать ранее выписанный рецепт, который вы хотите продлить. Затем клиент перенаправляется на сайт MinuDoc, где необходимо ответить на некоторые вопросы, связанные с употреблением медикамента. При продлении рецептов в аптеке Benu цена услуги составляет 4 евро, а в интернет-аптеке удобное продление рецепта, которое не потребует покидать свой дом, обойдется в 4 евро (обычная цена - 9 евро).