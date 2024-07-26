МНЕНИЕ | Артем Дмитриев - Яне Тоом: зачем опять дурите людей?

Прочел на Delfi , что евродепутат от Центристской партии Яна Тоом как мантру повторяет новый нарратив Центристской партии: кругом враги и перебежчики! Кажется, это единственное, на что способен их нынешний состав.

Если прежде Центристская партия была одной из ведущих политических сил Эстонии, задавала повестку дня и определяла судьбу страны, то сегодня эта организация больше похожа на фабрику троллей, которая заваливает медиа и соцсети гневными публикациями о том, что вокруг одни предатели и враги; мол, если не центристы, то правительство вскоре начнет есть младенцев.

„Новые налоги – плохо!“. Вот это да! Действительно, уровень политика первого эшелона с 20-летним стажем! Яна Игоревна, ждем ещё мудрость вроде „не разговаривайте во время еды“.

В своем последнем видео „Кризис идентичности: Нужно ли отбирать у россиян право голоса в Эстонии? “ , я рассуждаю о том, что эстонское правительство ведет предельно бездарную коммуникацию и отмечаю, как ловко Тоом и Кылварт пользуются человеческой потребностью к пониманию, играя роль защитников всех подряд; но на этом их политика заканчивается.

Находиться в правительстве всегда сложнее, чем в оппозиции. Роль оппозиции – критиковать действующую власть и предлагать альтернативу, не неся ответственности. Центристы даже с этим справиться не могут, потому что никакой альтернативы у них нет и предложить им нечего. Именно поэтому в качестве альтернативы принимаемым решениям Тоом цитирует программу соцдемов, а не свою.

Яна Тоом образованная женщина и прекрасно понимает, как работают коалиции. Ей известно, что состоя в коалиции с двумя правыми партиями, соцдемы не всегда физически могут реализовывать свою программу, потому что в политике принятие решений требует уступок со всех сторон.

Имея маленький мандат, соцдемы смогли добиться большого количества важных решений, и именно поэтому, в отличии от Реформистов и Еesti 200, не уполовинились, а удвоились. Но этот факт неудобен, поэтому Тоом решила его опустить.