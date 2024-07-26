МНЕНИЕ | Артем Дмитриев - Яне Тоом: зачем опять дурите людей?
О каком мировоззрении пытается нам рассказывать Яна Тоом? Что сделала она, когда центристы вступили в коалицию с EKRE ради поста премьер-министра? Переобулась. Тоом обещала, что выйдет из партии, потому что коалиция с правыми радикалами – это “красная линия“. Но, как это часто бывает, “красная линия“ оказалась коричневой и „власть, рабочие места, бабки“ победили принципы, пишет гражданский активист и социал-демократ Артем Дмитриев.
Прочел на Delfi, что евродепутат от Центристской партии Яна Тоом как мантру повторяет новый нарратив Центристской партии: кругом враги и перебежчики! Кажется, это единственное, на что способен их нынешний состав.
Если прежде Центристская партия была одной из ведущих политических сил Эстонии, задавала повестку дня и определяла судьбу страны, то сегодня эта организация больше похожа на фабрику троллей, которая заваливает медиа и соцсети гневными публикациями о том, что вокруг одни предатели и враги; мол, если не центристы, то правительство вскоре начнет есть младенцев.
„Новые налоги – плохо!“. Вот это да! Действительно, уровень политика первого эшелона с 20-летним стажем! Яна Игоревна, ждем ещё мудрость вроде „не разговаривайте во время еды“.
В своем последнем видео „Кризис идентичности: Нужно ли отбирать у россиян право голоса в Эстонии?“, я рассуждаю о том, что эстонское правительство ведет предельно бездарную коммуникацию и отмечаю, как ловко Тоом и Кылварт пользуются человеческой потребностью к пониманию, играя роль защитников всех подряд; но на этом их политика заканчивается.
Находиться в правительстве всегда сложнее, чем в оппозиции. Роль оппозиции – критиковать действующую власть и предлагать альтернативу, не неся ответственности. Центристы даже с этим справиться не могут, потому что никакой альтернативы у них нет и предложить им нечего. Именно поэтому в качестве альтернативы принимаемым решениям Тоом цитирует программу соцдемов, а не свою.
Яна Тоом образованная женщина и прекрасно понимает, как работают коалиции. Ей известно, что состоя в коалиции с двумя правыми партиями, соцдемы не всегда физически могут реализовывать свою программу, потому что в политике принятие решений требует уступок со всех сторон.
Имея маленький мандат, соцдемы смогли добиться большого количества важных решений, и именно поэтому, в отличии от Реформистов и Еesti 200, не уполовинились, а удвоились. Но этот факт неудобен, поэтому Тоом решила его опустить.
О каком мировоззрении пытается нам рассказывать евродепутат? Что делала она, когда центристы вступили в коалицию с EKRE ради поста премьер-министра? Правильно, переобулась. Яна Тоом обещала, что выйдет из партии, потому что коалиция с правыми радикалами – это “красная линия“. Но, как это часто бывает, красная линия оказалась коричневой и „власть, рабочие места, бабки“ победили принципы.
Какие у вас, Яна Игоревна, взгляды? Это никому неизвестно, потому что главный жизненный принцип Центристской партии и единственная идея, на которой она держится – оппортунизм.
Яна Тоом пишет: „Вот только у некоторых дела идут в гору вовсе не потому, что они отстаивают свое мировоззрение. А потому, что как раз этого-то они и не делают“.
То есть, у соцдемов дела идут в гору, потому что они вводят налоги и обманули избирателя? Цитируя свою оппонентку, спрошу: „Самим не смешно?“
„Построение пищевой цепочки“, „покупка политиков“, „отсутствие мировоззрения“ – это как раз то, чем всегда славилась именно Центристская партия, и ваша попытка проецировать это на других не работает.
Быть против правительства – это не политическая программа, а ничего лучше вы предложить не можете, и именно поэтому из партии бегут политики, а остаются только политические бройлеры вроде Лаури Лаатса.
В отличии от Isamaa, из центристов и популисты так себе. Повзрослейте и научитесь брать ответственность за собственные провалы, а не топайте капризно ножкой, обвиняя всех вокруг в своих неудачах.
Такая инфантильность – что-то новое даже для эстонской политики, уровень которой, к сожалению, действительно низок. Одно дело, когда подобные тезисы повторяют молодые центристы, которые в Тиктоке без рефлексии повторяют за взрослыми незнакомые слова в попытке казаться умнее. Совсем другое дело, когда такое мнение выдает евродепутат.
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