Крым попал под ракетный удар. По некоторым данным, по аэродрому Саки ударили ATACMS

Житель Сак рассказал, что „в городе были очень мощные взрывы“, из-за чего в квартирах „дрожали окна“. Житель Евпатории сообщил, что „слышал серию взрывов поздно ночью“. По его словам, „не очень мощные взрывы“ звучали за городом.

Под удар попал военный аэродром Саки в поселке Новофедоровка Сакского района, сообщил украинский телеграм-канал „Крымский ветер“, ссылаясь на подписчиков. В этом районе слышали не менее 13 взрывов. Один из подписчиков канала утверждает, что слышал пять взрывов в районе Евпатории. Кроме этого, мощные взрывы были слышны в районе Окуневки и в Симферополе. Возможно, взрывы связаны с работой систем ПВО.

„Крымский ветер“ утверждает, что на аэродроме Саки поражен склад с боеприпасами. По данным канала, на аэродром приехали пожарные и скорая помощь. „Крымский ветер“ опубликовал фото и видео, снятые, как утверждается, в этом районе.

Российский телеграм-канал Astra со ссылкой на источники утверждает, что аэродром Саки атаковали дальнобойными ракетами ATACMS. По данным Astra, зафиксировано попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены двое военных, у них осколочные ранения. Кроме того, как утверждается, ракета ATACMS поразила место дислокации российской ПВО, расположенное в пяти километрах от села Шелковичное в Сакском районе. В результате удара уничтожена установка радиолокационной станции. Всего, по данным источников телеграм-канала, ВСУ ударили по Крыму четырьмя ракетами ATACMS, силы ПВО сбили две из них.

Министерство обороны РФ и Генштаб ВСУ не комментировали атаку на Крым.