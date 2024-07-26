Сергей Парейко: футбольный турнир на Олимпиаде - "трамплин" для молодых игроков
В среду, 24 июля, стартовал олимпийский футбольный турнир, регламент которого отличается от чемпионатов мира и Европы. В первую очередь тем, что костяк сборных составляет молодежь, а квалификацию команды проходят через чемпионаты континентов в возрастных категориях U20 - U23. На турнире почти нет звездных игроков, а потому - стоит ли вообще его смотреть?
Ведущие европейские клубы имеют право не отпускать своих футболистов на Олимпиаду, это не обязательное соревнование в международном календаре. Поэтому все зависит от конкретной футбольной федерации и того, как она сможет договориться с клубами. Этот турнир - трамплин для молодых игроков, но, кроме них, в каждой сборной по регламенту разрешены по три футболиста старше 23 лет. Всегда есть молодые футболисты, которые провели не совсем удачный сезон, у кого контракт заканчивается или закончился.