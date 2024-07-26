Сергей Парейко: футбольный турнир на Олимпиаде - "трамплин" для молодых игроков

Ведущие европейские клубы имеют право не отпускать своих футболистов на Олимпиаду, это не обязательное соревнование в международном календаре. Поэтому все зависит от конкретной футбольной федерации и того, как она сможет договориться с клубами. Этот турнир - трамплин для молодых игроков, но, кроме них, в каждой сборной по регламенту разрешены по три футболиста старше 23 лет. Всегда есть молодые футболисты, которые провели не совсем удачный сезон, у кого контракт заканчивается или закончился.