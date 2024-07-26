Мнение
26.07.2024, 13:00

Сергей Парейко: футбольный турнир на Олимпиаде - "трамплин" для молодых игроков

 
ФОТО: Ane Frosaker | Scanpix

В среду, 24 июля, стартовал олимпийский футбольный турнир, регламент которого отличается от чемпионатов мира и Европы. В первую очередь тем, что костяк сборных составляет молодежь, а квалификацию команды проходят через чемпионаты континентов в возрастных категориях U20 - U23. На турнире почти нет звездных игроков, а потому - стоит ли вообще его смотреть?

Ведущие европейские клубы имеют право не отпускать своих футболистов на Олимпиаду, это не обязательное соревнование в международном календаре. Поэтому все зависит от конкретной футбольной федерации и того, как она сможет договориться с клубами. Этот турнир - трамплин для молодых игроков, но, кроме них, в каждой сборной по регламенту разрешены по три футболиста старше 23 лет. Всегда есть молодые футболисты, которые провели не совсем удачный сезон, у кого контракт заканчивается или закончился.

Кто-то немножко выпал вообще из обоймы своего клуба, а у кого-то было мало игровой практики. У Узбекистана, например, есть Эльдор Шомуродов, который не очень удачный сезон провел в Италии. Конечно, на фоне Евро-2024 тяжело смотреть олимпийский футбольный турнир. Появляется большая перенасыщенность футболом. Олимпийский футбольный турнир интересен скорее специалистам футбола (скауты, тренеры).

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