НАТО не расценивает падение БПЛА в Румынии как нападение РФ

НАТО не увидела признаков преднамеренного нападения России на территорию Североатлантического союза в связи с обнаружением обломков российского беспилотника на территории Румынии. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает агентство Reuters. „Хотя НАТО не располагает информацией, указывающей на намеренную атаку России на территорию союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны“, – отмечается в заявлении пресс-секретаря альянса.

Фрагменты российского БПЛА Shahed были обнаружены в районе деревни Плауру, расположенной вблизи украинского порта Исмаил, который в ночь на 25 июля подвергся массированной российской атаке. В связи с инцидентом в воздух для наблюдения были подняты два финских истребителя F-18, участвующих в миссиях НАТО по охране воздушного пространства Румынии.

Согласно заявлению министерства обороны Румынии, поиски других фрагментов дронов продолжаются. В ведомстве уточнили, что все участки территории, где могли упасть беспилотники, „находились за пределами жилых районов и никакие элементы инфраструктуры не были повреждены“.

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