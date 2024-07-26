ВИДЕО | Вратарь сборной Эстонии блистал в товарищеском матче за „Арсенал“, выручив команду в серии пенальти

„Арсенал“ провел товарищеский матч против соперника по лиге „Борнмута“, а Хейн отыграл все 90 минут. „Арсенал“ повел в счете на 18-й минуте, благодаря голу Фабиу Виейры. Однако в середине второго тайма Антуан Семеньо сравнял счет, и игра перешла в серию пенальти.

Хейн, сделавший несколько хороших сейвов в основное время, стал героем серии пенальти, отразив удары Филипа Биллинга и Райана Кристи. „Арсенал“ выиграл у „Борнмута“ — 1:1 (пен. — 5:4).

Основные моменты матча:

В воскресенье вечером „Арсенал“ сыграет против „Манчестер Юнайтед“, а в следующий четверг - против „Ливерпуля“.

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