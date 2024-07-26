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26.07.2024, 00:11

ОЛИМПИАДА-2024 | В мужском турнире по регби-7 определились полуфиналисты

 
Олимпийская деревня Париж-2024
Олимпийская деревня Париж-2024
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

За сутки до официального старта Олимпийских игр в Париже в турнире по регби-7 среди мужчин определились полуфиналисты.

Благодаря скоротечности матчей, каждая команда в регби-7 может проводить несколько игр в день. Поэтому организаторам удалось провести групповой этап и первый раунд плей-офф всего за два дня соревнований. По итогам четвертьфиналов на медали Олимпийских игр претендуют команды ЮАР, Франции, Австралии, а также чемпионы двух последних Олимпиад - команда Фиджи.

Олимпийские игры

Регби-7

Мужчины. 1/4 финала

Новая Зеландия - ЮАР 7:14

Аргентина - Франция 14:26

Фиджи - Ирландия 19:15

Австралия - США 18:0

Еще больше информации об Олимпиаде ЗДЕСЬ.

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