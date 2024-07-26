ОЛИМПИАДА-2024 | В мужском турнире по регби-7 определились полуфиналисты

Благодаря скоротечности матчей, каждая команда в регби-7 может проводить несколько игр в день. Поэтому организаторам удалось провести групповой этап и первый раунд плей-офф всего за два дня соревнований. По итогам четвертьфиналов на медали Олимпийских игр претендуют команды ЮАР, Франции, Австралии, а также чемпионы двух последних Олимпиад - команда Фиджи.