ОЛИМПИАДА-2024 | В мужском турнире по регби-7 определились полуфиналисты

Благодаря скоротечности матчей, каждая команда в регби-7 может проводить несколько игр в день. Поэтому организаторам удалось провести групповой этап и первый раунд плей-офф всего за два дня соревнований. По итогам четвертьфиналов на медали Олимпийских игр претендуют команды ЮАР, Франции, Австралии, а также чемпионы двух последних Олимпиад - команда Фиджи.
Олимпийские игры
Регби-7
Мужчины. 1/4 финала
Новая Зеландия - ЮАР 7:14
Аргентина - Франция 14:26
Фиджи - Ирландия 19:15
Австралия - США 18:0
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