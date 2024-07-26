ВИДЕО | Квалификация Лиги конференций: „Левадия“ потерпела разгромное поражение в Хорватии, а клуб „Пайде“ с минимальной разницей уступил в Исландии
В четверг, 25 июля, свои первые матчи во втором отборочном раунде Лиги конференций провели два эстонских клуба. Таллиннская „Левадия“ в гостях потерпела крупное поражение от хорватского „Осиека“ (1:5), а городская команда „Пайде“ уступила в Исландии клубу „Стьярнан“ (1:2).
„Левадия“ отлично начала игру, когда Иоан Яковлев вывел гостей вперед уже на 8-й минуте. Однако радость была недолгой, так как уже через минуту счет стал равным, а на 18-й минуте хозяева вели со счетом 2:1. Оба мяча были забиты после грубых ошибок Фомбы и Мавретича.
На 27-й минуте аргентинский нападающий „Осиека“ Рамон Мьерес оформил хет-трик, воспользовавшись ошибкой Эйтора и Валлнера. На 34-й минуте голкипер „Левадии“ Карл Андре Валлнер допустил еще одну ошибку, позволив сопернику довести счет до разгромного. Во втором тайме Домагой Буквич поставил победную точку.
Ответная встреча состоится 1 августа на „А. Ле Кок Арене“. Победитель этой пары, скорее всего, встретится в третьем отборочном раунде Лиги конференций с командой „Зиря“ (Азербайджан), которая в первом матче разгромила „ДАК 1904“ (Словакия) со счетом 4:0.
Городская команда „Пайде“ сохранила шансы на выход в следующий раунд
На 24-й минуте Атласон вывел хозяев вперед. В начале второго тайме Патрик Кристал реализовал пенальти и сравнял счет, но последнее слово осталось за Атласоном.
Ответная встреча состоится через неделю в Пярну. Если „Пайде“ обыграет по сумме двух поединков исландский „Стьярнан“, то в следующим раунде сыграет с победителем пары „Дюделанж“ (Люксембург) - „Хэкен“ (Швеция). Первый матч шведская команда выиграла в гостях 6:2.
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