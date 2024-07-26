Правда ли, что Джордж Буш считал потерю Украины благом для русских, а Джимми Картера называл „деревенским дурачком“?

Интервью, о котором пойдёт речь, перепечатали тысячи раз. В основном в блогах, но не только. Встречается оно и в региональных интернет-СМИ, и в оппозиционном украинском издании, и в „Живом журнале“ политтехнолога Олега Матвейчева, бывшего профессора ВШЭ, а ныне Финансового университета. Цитата из него есть и на сайте исторического журнала „Дилетант“. Это интервью якобы дал то ли в октябре, то ли в декабре 1992 года уходящий вскоре из Белого дома президент Джордж Буш-старший журналистке Саре Маклендон. В нём есть такие фрагменты: — Господин президент, вы считаете, что потеря Украины — благо для русских, но вот бывший советник по национальной безопасности… — Вы про Бжезинского? Деревенский дурачок Джимми в политике не мог отличить яблока от коровьей лепёшки и поэтому слушал идиотов и клоунов. Я добровольно ушёл с поста директора ЦРУ, чтобы имя моё к этому балагану не имело потом отношения. — Вы хотите сказать, что вся эта гуманитарная помощь русским, все эти окорочки… — Это всё было из моих личных средств. Русским нужны были деньги, и я, как мог, их поддерживал. Им нужна была еда, и я приказал кормить их из моих личных средств. Были люди, которые со мной вошли в долю, но мы не потратили на это ни цента из федеральной казны. Ни цента! Ах, если бы удалось удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке и стал со временем ручным, как комнатная собачка…