Правда ли, что Джордж Буш считал потерю Украины благом для русских, а Джимми Картера называл „деревенским дурачком“?
В российском сегменте интернета широко распространён текст с отрывками из „совершенно потрясающего интервью“ президента США Джорджа Буша-старшего, в котором тот оценивает потерю Украины как благо для русских, а бывшего президента США Джимми Картера называет „деревенским дурачком Джимми“. Мы проверили, действительно ли Буш давал такое интервью и содержатся ли там эти оценки.
Интервью, о котором пойдёт речь, перепечатали тысячи раз. В основном в блогах, но не только. Встречается оно и в региональных интернет-СМИ, и в оппозиционном украинском издании, и в „Живом журнале“ политтехнолога Олега Матвейчева, бывшего профессора ВШЭ, а ныне Финансового университета. Цитата из него есть и на сайте исторического журнала „Дилетант“. Это интервью якобы дал то ли в октябре, то ли в декабре 1992 года уходящий вскоре из Белого дома президент Джордж Буш-старший журналистке Саре Маклендон. В нём есть такие фрагменты: — Господин президент, вы считаете, что потеря Украины — благо для русских, но вот бывший советник по национальной безопасности… — Вы про Бжезинского? Деревенский дурачок Джимми в политике не мог отличить яблока от коровьей лепёшки и поэтому слушал идиотов и клоунов. Я добровольно ушёл с поста директора ЦРУ, чтобы имя моё к этому балагану не имело потом отношения. — Вы хотите сказать, что вся эта гуманитарная помощь русским, все эти окорочки… — Это всё было из моих личных средств. Русским нужны были деньги, и я, как мог, их поддерживал. Им нужна была еда, и я приказал кормить их из моих личных средств. Были люди, которые со мной вошли в долю, но мы не потратили на это ни цента из федеральной казны. Ни цента! Ах, если бы удалось удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке и стал со временем ручным, как комнатная собачка…
Первое, на что стоит обратить внимание в связи с этими откровениями, — это полное отсутствие их следов на английском языке, хотя очевидно, что если бы интервью было взято и где-то напечатано, то его бы тут же процитировали тогда же, в 1992 году, на языке оригинала сотни раз. Точнее, один англоязычный текст существует на сайте topwar.ru, но это просто переведённый на английский язык русский текст, что доказывает и размещённая там же ссылка на первоисточник.
Интервью всплыло удивительно вовремя, в январе 2014 года. В ноябре 2013-го в Киеве произошёл Майдан, и стало понятно, что Украина уходит из-под российского влияния. А про будущую крымскую операцию и последовавшие за ней события на востоке Украины тогда ещё никто ничего не знал.
Итак, впервые этот текст появился 5 января 2014 года на анонимном ресурсе „Такие новости“, который сейчас называется „Такие американцы“. При этом текст оригинальной публикации сейчас недоступен. Зато доступна публикация от 9 января 2014 года на также анонимном „пророссийском“ ресурсе „Политикус“, которая, видимо, и запустила последующую волну репостов.
Интересно, что разные публикации отличаются в деталях. Например, существует вариант текста, где Буш якобы подробнее отзывается о бывшем советнике Картера по национальной безопасности Збигневе Бжезинском: „Этот польский еврейчик со своим кагалом, боюсь, сумеют довести страну до прямого столкновения с Россией, опыта по организации таких дел им не занимать — две организованные ими мировые войны не позволяют относиться к их планам легкомысленно“.
Этот вариант впервые появился 16 марта 2015 года всё на том же „Политикусе“. В модификациях текста встречаются и другие разночтения. Так, первая публикация заканчивается так: „Ещё раз — это 1992 год. Всем кажется, что Россия в заднице, получившие свободу республики радуются и ждут, что вот-вот с неба посыплется манна небесная, у каждого будет по „мерседесу“ и вилле в Каннах. А Буш-старший уже всё знал“.
А более поздние — уже так: „The New-York Times от 21.10.1992.
Полностью интервью Д. Буша и Г. Форда можно прочитать на сайте The New York Times в архиве за указанные даты“.
Как же так получилось, что якобы истинное происхождение текста стало известно позднее? А вот как. После появления текста псевдоинтервью блогеры „Живого журнала“ стали его активно обсуждать и искать концы в англоязычном интернете. Они быстро обнаружили, что американские конспирологи тоже много лет заняты поиском пропавшего интервью Джорджа Буша. Вот то интервью якобы и взяла Сара Маклендон, первая женщина в американском президентском пуле, интервьюировавшая за свою карьеру десять президентов США и написавшая об этом книгу.
Их почему-то не смутило, что в тех цитатах из того интервью ни Украина, ни Бжезинский, ни Джимми [Картер] не упоминались. Зато упоминалась широко известная цитата Буша, которую давно разобрали американские фактчекеры. Она звучит так: „Сара, если американский народ когда-нибудь узнает, что мы наделали, нас погонят по улицам и в конце концов линчуют“.
Надо ещё сказать, что Джорджа Буша тяжело заподозрить в такой откровенности именно в интервью Маклендон, которая сделала себе имя как раз на неудобных острых вопросах: она задавала их на пресс-конференциях, в том числе Бушу. Можно посмотреть и послушать интервью госпожи Маклендон от февраля 1992 года по поводу выдвижения Буша на второй срок. Она к нему чрезвычайно критично настроена.
И конечно, ничего подобного ни в New York Times, ни в американских архивах не нашлось. Таким образом, получилось, что один доморощенный фейк „прилепился“ к другому — американскому.
Итог: Фейк