Депутат Госдумы Хинштейн признал, что российские власти намеренно замедляют YouTube. Ранее они это отрицали

В посте Александра Хинштейна в телеграм утверждается, что „замедление“ YouTube коснется только „десктопных“ версий. До конца этой недели скорость загрузки роликов на видеохостинге „может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%“, написал депутат.

Он уверяет, что „деградация“ YouTube — „вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса“, который якобы игнорирует российское законодательство.

Пока замедление YouTube не коснется мобильных устройств, пообещал Хиштейн.

Это первое подтверждение со стороны российских представителей власти, что они намеренно замедляют работу видеохостинга в России.

Несколько недель назад „Ростелеком“ заявил, что скорость загрузки роликов на YouTube и их качество может упасть из-за „технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google“.

В пользу версии о технических проблемах высказался и директор „Общества защиты интернета“ Михаил Климарев (также признан „иностранным агентом“). По его словам, с тех пор как Google ушел из России, компания перестала поставлять в страну новое оборудование и обслуживать старое.

Речь идет о технологии Google Global Cache, которая позволяет загружать видео-контент из серверов, находящихся непосредственно в регионе пользователя. Эта технология применялась для ускорения работы YouTube и в России. Однако в мае 2022 года Alphabet, головная компания YouTube и Google, приняла решение уйти из России и перевести своих сотрудников за пределы страны. В 2023 году российская „дочка“ корпорации подала заявление о банкротстве — после того, как суды неоднократно взыскивали с нее штрафы и компенсации, в том числе по искам от российских телеканалов. Кроме того, Google отключил некоторые сервера в России, а те, что остались, не обновлялись.