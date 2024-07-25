25.07.2024, 19:39
Парейко прокомментировал скандальный матч на Олимпиаде-2024: могли дать переиграть игру или засчитать техническое поражение
ФОТО: | Scanpix
Во время матча 1-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года между сборными Аргентины и Марокко (1:2) произошёл скандал из-за поведения болельщиков на последней минуте поединка.
После того как Кристиан Медина на 90+16-й минуте матча сравнял счет, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Главный арбитр встречи увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче длилась около двух часов. После возобновления матча судья добавил еще 2 минуты, а спасительный гол аргентинцев был отменен из-за офсайда.
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