Парейко прокомментировал скандальный матч на Олимпиаде-2024: могли дать переиграть игру или засчитать техническое поражение

После того как Кристиан Медина на 90+16-й минуте матча сравнял счет, во время празднования в футболистов южноамериканской команды полетели петарды. Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Главный арбитр встречи увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче длилась около двух часов. После возобновления матча судья добавил еще 2 минуты, а спасительный гол аргентинцев был отменен из-за офсайда.