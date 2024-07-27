Украинская теннисистка Свитолина: Олимпиада - всегда особая мотивация для меня, ведь я играю за страну(1)
Украинская теннисистка Элина Свитолина участвует в своей третьей Олимпиаде. В фэйсбуке Национального олимпийского комитета Украины она рассказала, как готовилась к старту после рождения дочери.
„У меня есть опыт выступлений в Рио-2016 и Токио-2020, - отметила Элина Свитолина в комментарии пресс-службе НОК Украины. - Так что для меня это будет уже третья Олимпиада. Я очень рада, что смогла вернуться на корт, и у меня есть возможность еще раз выступить на Играх. Когда я только начинала тренироваться после рождения дочери, это было моей первоочередной задачей. Игры всегда были для меня отдельной темой и особой мотивацией. Ведь здесь я играю за свою страну! Для меня это очень важно, особенно в такое тяжелое время! Поэтому готовимся и работаем. Надеюсь, что для меня Олимпиада пройдет хорошо, как и в Токио (там Свитолина завоевала бронзу - прим. RusDelfi)“.
„У меня очень теплые отношения с Францией. И у меня здесь всегда была мощная поддержка во время „Ролан Гаррос“. Многие украинцы будут болеть за нас на Олимпиаде. А это всегда очень мотивирует. Потому, уверена, будет классно!“ - добавила она.
Теннисный турнир на Олимпиаде стартует 27 июля.
31-я ракетка мира Элина Свитолина станет знаменосцем сборной Украины на Олимпиаде в Париже.
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