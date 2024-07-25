25.07.2024, 15:34
В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион
ФОТО: | Scanpix/Ukrinform
О задержании 18-летнего молодого человека сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко президенту страны Владимиру Зеленскому, пишет DW.
По словам Зеленского, операция по задержанию была „очень непростой“. „В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб“, - заявил он.
Экс-депутату Верховной рады Ирине Фарион выстрелили в голову вечером 19 июля во Львове. Она была доставлена в больницу, но вскоре скончалась. Фарион неоднократно привлекала внимание СМИ своими резкими высказываниями.
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