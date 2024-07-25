В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион

По словам Зеленского, операция по задержанию была „очень непростой“. „В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб“, - заявил он.

Экс-депутату Верховной рады Ирине Фарион выстрелили в голову вечером 19 июля во Львове. Она была доставлена в больницу, но вскоре скончалась. Фарион неоднократно привлекала внимание СМИ своими резкими высказываниями.

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