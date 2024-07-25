ОЛИМПИАДА-2024 | Гандбол. Нидерланды обыграли Анголу, Корея преподнесла сенсацию

В первом матче дня сборная Дании легко расправилась с командой Словении - 27:19. С первых минут матча датчанки захватили лидерство и не упускали его до самого финального свистка. Сборная Нидерландов встретила мощное сопротивление команды Анголы. Первая половина матча была сверхрезультативной, голландки выиграли ее 19:18. Во втором тайме обе команды чуть более преуспели в защите. Итоговый счет 34:31.

Невероятный накал сопровождал матч Германия - Южная Корея. Когда в середине первого тайма кореянкам удалось оторваться на три мяча, казалось, дело пахнет сенсацией. Однако во втором тайме сборная Германии взяла игру под свой контроль. И все же в концовке поединка команде Кореи удался рывок 4:1, который привел их к итоговой победе 23:22.

Сборной Швеции удалось переломить неудачно складывавшийся матч с командой Норвегии и одержать победу.

Гандбол, Женщины, Групповой этап

Группа А

Словения – Дания – 19:27 (11:14)

Германия – Южная Корея – 22:23 (10:11)

Норвегия – Швеция – 28:32 (17:15)

Положение в группе после 1-го тура: Дания – 2 очка, Южная Корея – 2, Швеция – 2, Норвегия – 0, Словения – 0, Германия – 0.

Группа B

Нидерланды – Ангола – 34:31 (19:18)

Испания – Бразилия – 18:29 (10:15)

Венгрия – Франция – 28.31 (12:15)

Положение в группе после 1-го тура: Нидерланды – 2, Бразилия – 2, Франция - 2, Венгрия – 0, , Ангола – 0, Испания – 0.

Время начала матчей – по Таллинну. В плей-офф выходят 4 лучшие команды из каждой группы.

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