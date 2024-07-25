ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (883-й день) | Военным ВСУ удалось выйти из окружения в районе села Прогресс в Донецкой области

НАТО не видит в обломках, упавших на территории Румынии, признаков преднамеренного нападения, но называет действия России безответственными и потенциально опасными

В Шебекино местный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще два человека пострадали. В двух многоквартирных домах повреждены стекла и фасады. Кроме того, украинские беспилотники атаковали села Вознесеновка и Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших, по информации Гладкова, нет.

Российские войска атаковали Украину 38 ударными беспилотниками „Шахед“, 25 из них были сбиты, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Еще три дрона были „локационно потеряны“ после пересечения государственной границы с Румынией. ПВО сработала в Киевской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

За ночь над российскими регионами были перехвачены 11 украинских беспилотников, отчиталось Минобороны России. Над Курской областью были сбиты четыре дрона, над Белгородской — три и еще четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, заявили в Минобороны.

В одном из подразделений оперативно-стратегической группы украинских войск „Хортиця“ в Харьковской области произошла стрельба, погибли трое военных. Еще четыре человека получили ранения. В подразделении заявили , что причиной стали личные взаимоотношения.

В Минобороны России заявили, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Экипаж погиб. Крушение вертолет потерпел в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Глава Жиздринского района Александр Барыбин уточнил , что вертолет упал в лесу у деревни Кленки. Предварительной версией катастрофы называется техническая неисправность.

В НАТО прокомментировали факт обнаружения обломков российского ударного дрона, о чем ранее в четверг сообщили румынские военные.

„Хотя у НАТО нет информации, указывающей на какое-то преднамеренное нападение России на территорию союзника, эти действия безответственны и потенциально опасны“, — цитирует представителя альянса Reuters.

Обломки дрона типа Shahed 136/131, разработанного и часто производимого в Иране (российская пропаганда предпочитает обозначать их как „Герань 2“), были обнаружены недалеко от приграничного города Плауру, расположенного на противоположном берегу Дуная от украинского порта Измаил, подвергшегося очередной российской атаке минувшей ночью.

В последние дни НАТО увеличила присутствие в черноморском регионе, добавил представитель альянса.

Задержан подозреваемый в убийстве Фарион

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, задержанному 18 лет. „Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб“, — заявил Зеленский. Глава МВД Украины Игорь Клименко добавил, что задержанный — житель Днепра. По его словам, во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

Еврокомиссия отказала в просьбе призвать Украину снять запрет на транзит российской нефти

Еврокомиссия отказала Венгрии и Словакии в просьбе призвать Украину снять запрет на транзит российской нефти „Лукойл“ через свою территорию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников газеты, торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, который может привести к перебоям в поставках.

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