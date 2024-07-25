DELFI НА ОЛИМПИАДЕ | Алар Карис посетил эстонских спортсменов: „Одну медаль все-таки можно завоевать“

Карис прибыл в Олимпийскую деревню около 9:00 по местному времени. Подъехавшего на машине к главному входу президента проводили мимо очереди журналистов через фойе, а затем в Олимпийскую деревню.

По окончании экскурсии, включавшей в себя ознакомление с местом проживания эстонских спортсменов, Карис пообщался с журналистами. Во время пребывания президента в деревне журналистам и фотографам не разрешалось посещать жилые помещения; доступ к ним был разрешен только во время официальных пресс-туров, один из которых состоялся сегодня после обеда.