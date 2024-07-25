25.07.2024, 18:33
DELFI НА ОЛИМПИАДЕ | Алар Карис посетил эстонских спортсменов: „Одну медаль все-таки можно завоевать“
Президент и первая леди также встретились с президентом Европейских олимпийских комитетов.
Карис надеется, что медаль будет там, где ее меньше всего ожидают.
Что Карис думает об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх?
Вчера, 24 июля, президент Алар Карис вместе с супругой Сирье Карис прибыли в место проведения Олимпийских игр 2024 - Париж, где пробудут до воскресенья. Сегодня глава государства посетил Олимпийскую деревню в Сен-Дени, где встретился с эстонскими спортсменами и официальными представителями олимпийской делегации.
Карис прибыл в Олимпийскую деревню около 9:00 по местному времени. Подъехавшего на машине к главному входу президента проводили мимо очереди журналистов через фойе, а затем в Олимпийскую деревню.
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