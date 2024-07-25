Олимпиадa
25.07.2024, 18:33

DELFI НА ОЛИМПИАДЕ | Алар Карис посетил эстонских спортсменов: „Одну медаль все-таки можно завоевать“

 

  • Президент и первая леди также встретились с президентом Европейских олимпийских комитетов.

  • Карис надеется, что медаль будет там, где ее меньше всего ожидают.

  • Что Карис думает об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх?

Вчера, 24 июля, президент Алар Карис вместе с супругой Сирье Карис прибыли в место проведения Олимпийских игр 2024 - Париж, где пробудут до воскресенья. Сегодня глава государства посетил Олимпийскую деревню в Сен-Дени, где встретился с эстонскими спортсменами и официальными представителями олимпийской делегации.

Карис прибыл в Олимпийскую деревню около 9:00 по местному времени. Подъехавшего на машине к главному входу президента проводили мимо очереди журналистов через фойе, а затем в Олимпийскую деревню.

По окончании экскурсии, включавшей в себя ознакомление с местом проживания эстонских спортсменов, Карис пообщался с журналистами. Во время пребывания президента в деревне журналистам и фотографам не разрешалось посещать жилые помещения; доступ к ним был разрешен только во время официальных пресс-туров, один из которых состоялся сегодня после обеда.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии