Членам компартии - не место в парламенте. Жданок проиграла дело „против Латвии“ в Европейском суде по правам человека

„Членство в Компартии СССР - законное основание для запрета депутату Европарламента избираться в парламент Латвии“ - такой вывод можно сделать из решения Европейского суда по правам человека по делу „Жданок против Латвии“, в котором политик пыталась оспорить свое исключение из списков кандидатов в депутаты Сейма на выборах 2018 года. По мнению суда, Латвия не нарушила права политика на свободные выборы. Остальные жалобы — на нарушение свободы выражения мнения, свободы собраний и ассоциаций, а также запрещение злоупотребления правами — ЕСПЧ не счел необходимым рассматривать. Предыдущая аналогичная жалоба Татьяны Жданок в ЕСПЧ 20 лет назад была частично решена в ее пользу. Рассказываем, как это было и что известно о политике на данный момент, пишет Rus Delfi LV.