За рубежом
26.07.2024, 20:50

Членам компартии - не место в парламенте. Жданок проиграла дело „против Латвии“ в Европейском суде по правам человека

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Татьяна Жданок
Татьяна Жданок
ФОТО: delfi.lv | Delfi Meedia

„Членство в Компартии СССР - законное основание для запрета депутату Европарламента избираться в парламент Латвии“ - такой вывод можно сделать из решения Европейского суда по правам человека по делу „Жданок против Латвии“, в котором политик пыталась оспорить свое исключение из списков кандидатов в депутаты Сейма на выборах 2018 года. По мнению суда, Латвия не нарушила права политика на свободные выборы. Остальные жалобы — на нарушение свободы выражения мнения, свободы собраний и ассоциаций, а также запрещение злоупотребления правами — ЕСПЧ не счел необходимым рассматривать. Предыдущая аналогичная жалоба Татьяны Жданок в ЕСПЧ 20 лет назад была частично решена в ее пользу. Рассказываем, как это было и что известно о политике на данный момент, пишет Rus Delfi LV.

С подробным решением суда, опубликованным сегодня в 11.00 можно ознакомиться здесь.

Это вторая аналогичная жалоба „Жданок против Латвии“ в ЕСПЧ, первую она выиграла 20 лет назад. В этот раз Жданок пыталась оспорить свое исключение из списка кандидатов на парламентских выборах 2018 года из-за активного членства в Компартии Латвии во время борьбы за восстановление независимости и последующей деятельности, рассматриваемой как угроза независимости Латвии и принципов демократического правового государства.

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