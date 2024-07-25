ФОТО | ОИ-2024: эстонская лучница провела лучшую квалификацию в своей олимпийской карьере, кореянка установила мировой рекорд

В квалификации, которая не транслировалась по телевидению и проводилась без зрителей, спортсменки с дистанции 70 метров выпустили 72 стрелы в 122-сантиметровую мишень. В предварительном раунде на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Пярнат заняла 52-е место с 621 очком, а в 2020 году в Токио 626 очков обеспечили ей 53-е место в квалификации. В Париже эстонка набрала 646 очков и оказалась на 42-м месте.

В первом раунде Пярнат набрала 54, 52, 53, 53, 58 и 52 из 60 возможных очков в каждой попытке, так что на небольшой перерыв она ушла на 44-й позиции с 323 очками. Во втором раунде она набрала 53, 55, 56, 54, 52 и 53 очка

В предварительном раунде победила представительница Южной Кореи Лим Сихён (694), на два очка превзойдя рекорд, установленный ее соотечественницей Кан Чхэ Ён в 2019 году.

31 июля в 1/32 финала Реэна Пярнат встретится с представительницей Индии Депикой Кумари, которая в предварительном раунде стала 23-й.

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