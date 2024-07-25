Мнение
25.07.2024, 17:12

„Чистое дистиллированное зло“. Харрис начала кампанию: рейтинг Трампа падает, пропагандисты Кремля растерялись

 
Камала Харрис, кандидат на пост президента США от демократов
Камала Харрис, кандидат на пост президента США от демократов
ФОТО: KAMIL KRZACZYNSKI | Scanpix

Камала Харрис триумфально начала свою президентскую кампанию. Она уже получила поддержку демократических доноров и необходимого для выдвижения в кандидаты большинства делегатов съезда Демпартии. А само ее вступление в гонку было встречено ростом ее электорального рейтинга и падением рейтинга кандидата республиканцев Дональда Трампа, пишет Delfi.lv.

Харрис заявила, что намеревается двигать США в будущее, в то время как республиканцы зовут страну в прошлое. В Кремле явно напуганы перспективой избрания Харрис. Российские пропагандисты посвятили ей несколько часов эфирного времени. Кажется, они уже не совсем уверены в победе Трампа.

Вечером во вторник 23 июля в Милуоки, штат Висконсин - там же, где на прошлой неделе прошел съезд республиканской партии - Камала Харрис выступила с первой официальной речью перед демократическим активом штата. Выступление было ярким и энергичным. Это разительно отличалось от речей 81-летнего Джо Байдена или 78-летнего Дональда Трампа.

Ознакомься с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии