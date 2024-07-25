25.07.2024, 17:12
„Чистое дистиллированное зло“. Харрис начала кампанию: рейтинг Трампа падает, пропагандисты Кремля растерялись
ФОТО: | Scanpix
Камала Харрис триумфально начала свою президентскую кампанию. Она уже получила поддержку демократических доноров и необходимого для выдвижения в кандидаты большинства делегатов съезда Демпартии. А само ее вступление в гонку было встречено ростом ее электорального рейтинга и падением рейтинга кандидата республиканцев Дональда Трампа, пишет Delfi.lv.
Харрис заявила, что намеревается двигать США в будущее, в то время как республиканцы зовут страну в прошлое. В Кремле явно напуганы перспективой избрания Харрис. Российские пропагандисты посвятили ей несколько часов эфирного времени. Кажется, они уже не совсем уверены в победе Трампа.
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