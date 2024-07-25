„Чистое дистиллированное зло“. Харрис начала кампанию: рейтинг Трампа падает, пропагандисты Кремля растерялись

Харрис заявила, что намеревается двигать США в будущее, в то время как республиканцы зовут страну в прошлое. В Кремле явно напуганы перспективой избрания Харрис. Российские пропагандисты посвятили ей несколько часов эфирного времени. Кажется, они уже не совсем уверены в победе Трампа.