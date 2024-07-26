Звери
26.07.2024, 10:20

Попасть в зоопарк и погибнуть. Посетители Сааремааского зоопарка убили крокодильчика на празднике в его честь

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Отец организовал для детей конкурс по бросанию камней в утку.
Крокодил по имени Кусти прожил всего один год.
Крокодил по имени Кусти прожил всего один год.
ФОТО: Erakogu

Недавно в действующем на острове Сааремаа зоопарке проходило замечательное мероприятие: крокодил-самец Кусти приглашал посетителей на блины. Два дня спустя крокодил испустил дух на глазах сотрудников зоопарка. Ветеринар установил, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг - крокодила ударили по голове камнем или дубинкой. Это далеко не единственный случай жестокого обращения с животными.

Казалось бы, люди приходят в зоопарк, чтобы приобщиться к природе. Но порой общение принимает жестокие формы. Вот чем, спрашивается, руководствовался отец детей, который при посещении зоопарка организовал конкурс на точность, и дети бросали камни в плавающую в пруду утку?

„Мы не хотим искать виновных в гибели крокодильчика. Если бы человек хотел признаться в том, что тот погиб по его вине, он мог бы это сделать в тот же день“, - сказала хозяйка зоопарка Мирге Арге, сообщившая о случившемся в социальных сетях. К сожалению, пост остался безответным, а место, где обитал Кусти, не попадало в поле зрения камер.

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