Попасть в зоопарк и погибнуть. Посетители Сааремааского зоопарка убили крокодильчика на празднике в его честь

Казалось бы, люди приходят в зоопарк, чтобы приобщиться к природе. Но порой общение принимает жестокие формы. Вот чем, спрашивается, руководствовался отец детей, который при посещении зоопарка организовал конкурс на точность, и дети бросали камни в плавающую в пруду утку?

„Мы не хотим искать виновных в гибели крокодильчика. Если бы человек хотел признаться в том, что тот погиб по его вине, он мог бы это сделать в тот же день“, - сказала хозяйка зоопарка Мирге Арге, сообщившая о случившемся в социальных сетях. К сожалению, пост остался безответным, а место, где обитал Кусти, не попадало в поле зрения камер.