26.07.2024, 10:20
Попасть в зоопарк и погибнуть. Посетители Сааремааского зоопарка убили крокодильчика на празднике в его честь(14)
Отец организовал для детей конкурс по бросанию камней в утку.
ФОТО: Erakogu
Недавно в действующем на острове Сааремаа зоопарке проходило замечательное мероприятие: крокодил-самец Кусти приглашал посетителей на блины. Два дня спустя крокодил испустил дух на глазах сотрудников зоопарка. Ветеринар установил, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг - крокодила ударили по голове камнем или дубинкой. Это далеко не единственный случай жестокого обращения с животными.
Казалось бы, люди приходят в зоопарк, чтобы приобщиться к природе. Но порой общение принимает жестокие формы. Вот чем, спрашивается, руководствовался отец детей, который при посещении зоопарка организовал конкурс на точность, и дети бросали камни в плавающую в пруду утку?
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