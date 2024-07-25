Готовили диверсии в странах Балтии: украинские правоохранители обезвредили агентурную группу ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию терактов, запланированных в Украине и Евросоюзе. В результате спецоперации, проведенной в различных регионах Украины, была нейтрализована агентурная группа ФСБ, готовившая поджоги в местах массового пребывания людей.

Как сообщают в ведомстве, основными целями злоумышленников были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии.

„Во время комплексных мероприятий на Прикарпатье задержан организатор вражеской ячейки и его сообщник. Злоумышленники действовали в составе преступной группировки, деятельность которой дистанционно координировали кадровые сотрудники спецслужбы РФ“, - сообщают в СБУ.

Отмечается, что в состав преступной группы входили 19 человек, рассредоточенных по местам жительства в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Запорожье.

По данным следствия, участники группировки вербовали за деньги кандидатов для совершения поджогов гражданских объектов. Для поиска потенциальных исполнителей они использовали личные связи в криминальных кругах.

Чтобы отправить завербованных поджигателей за границу, фигуранты готовили для них поддельные документы: паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медицинские карты на третьих лиц.

„Таким образом, агентура РФ планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и „легализовать“ их на территории ЕС“, - говорится в сообщении.

После совершения поджогов исполнители должны были записывать возгорание объектов на камеры своих телефонов для дальнейшего „отчета“ перед ФСБ.

Продолжаются следственные действия и оперативные меры по привлечению всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.