ВИДЕО | Нарвскому “Трансу“ исполняется 45 лет. Легенда клуба объясняет, что нужно, чтобы впервые стать чемпионом
„Я с уверенностью скажу, что Нарва - это футбольный город! Несколько нарвских воспитанников сейчас играют в чемпионате Эстонии, бывших игроков очень много, и тренеры тоже нарвские есть, в том же “Нымме Калью“, - рассказывает Максим Грузнов, легенда “Транса“. В один из сезонов он наколотил за команду 37 голов.
„В детстве еще лучше было! - смеется легендарный футболист. - Я очень любил футбол, очень любил забивать".
Как признался сам Максим, его целью всегда было поразить ворота соперника, а после первого гола просыпалось желание сделать дубль или хет-трик. Легендарный форвард даже признался, что сильно расстраивался, когда команда выигрывала, но он при этом не забивал в данном матче.
Несмотря на наличие такого бомбардира, “Нарва-Транс“ никогда не выигрывал чемпионат страны, хотя был призером, обладателем кубка и Суперкубка.
„В чем причина, не могу вам сказать! - поделился другой легендарный футболист “Нарва-Транс“, восьмикратный призер чемпионатов Эстонии, Станислав Китто. - Наверное, могут болельщики сказать или тренеры. Со стороны все видно!“
„Очень хочу, чтобы “Нарва-Транс“ стал чемпионом. И раньше мечтал, но максимум до второго места дошел! - досадует Максим Грузнов. - В “Лантане“ (Таллинн) был два раза чемпионом. А с “Нарвой“ только кубок завоевал. Надеюсь, молодежь подрастет, что-то поменяется, и мы увидим чемпионство “Нарвы“ в скором времени!“
„Раньше мы жили на улице! Уходил в 9 утра и приходил в 10 часов вечера!“
Чтобы завоевать золотые медали, нужны другие условия. Главное для “Нарва-Транс“ - это постройка манежа, чтобы можно было играть в футбол в зимний период и готовиться к сезону. Еще один важный аспект - работа с подрастающим поколением.
Как признался Грузнов, тренеры со своей стороны стараются мотивировать детей: своими примерами и примерами игроков-воспитанников, но это очень тяжело, так как дети в основном сидят в своих телефонах или компьютерах: „Раньше мы жили на улице! Уходил в 9 утра и приходил в 10 вечера!“
Сейчас в клубе 7 тренеров и 250 мальчиков и девочек. Как признался руководитель молодежной работы Валерий Бондаренко, клуб нуждается в большем количестве тренеров, так как это даст возможность сформировать больше групп и привлечь больше детей.
„По сравнению с прошлыми годами, интерес к футболу упал, - констатирует президент клуба Николай Бурдаков. - Мы прилагаем усилия для того, чтобы поднять этот интерес, но пока это все не очень удается".
26 июля, в пятницу, „Нарва-Транс“ в свой день рождения сыграет против „Нымме Юнайтед“. Стартовый свисток прозвучит на нарвском стадионе „Кренгольм“ в 19:30.
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