ВИДЕО | Нарвскому “Трансу“ исполняется 45 лет. Легенда клуба объясняет, что нужно, чтобы впервые стать чемпионом

„Я с уверенностью скажу, что Нарва - это футбольный город! Несколько нарвских воспитанников сейчас играют в чемпионате Эстонии, бывших игроков очень много, и тренеры тоже нарвские есть, в том же “Нымме Калью“, - рассказывает Максим Грузнов, легенда “Транса“. В один из сезонов он наколотил за команду 37 голов.

„В детстве еще лучше было! - смеется легендарный футболист. - Я очень любил футбол, очень любил забивать".

Как признался сам Максим, его целью всегда было поразить ворота соперника, а после первого гола просыпалось желание сделать дубль или хет-трик. Легендарный форвард даже признался, что сильно расстраивался, когда команда выигрывала, но он при этом не забивал в данном матче.

Несмотря на наличие такого бомбардира, “Нарва-Транс“ никогда не выигрывал чемпионат страны, хотя был призером, обладателем кубка и Суперкубка.

„В чем причина, не могу вам сказать! - поделился другой легендарный футболист “Нарва-Транс“, восьмикратный призер чемпионатов Эстонии, Станислав Китто. - Наверное, могут болельщики сказать или тренеры. Со стороны все видно!“

„Очень хочу, чтобы “Нарва-Транс“ стал чемпионом. И раньше мечтал, но максимум до второго места дошел! - досадует Максим Грузнов. - В “Лантане“ (Таллинн) был два раза чемпионом. А с “Нарвой“ только кубок завоевал. Надеюсь, молодежь подрастет, что-то поменяется, и мы увидим чемпионство “Нарвы“ в скором времени!“

„Раньше мы жили на улице! Уходил в 9 утра и приходил в 10 часов вечера!“

Чтобы завоевать золотые медали, нужны другие условия. Главное для “Нарва-Транс“ - это постройка манежа, чтобы можно было играть в футбол в зимний период и готовиться к сезону. Еще один важный аспект - работа с подрастающим поколением.

Как признался Грузнов, тренеры со своей стороны стараются мотивировать детей: своими примерами и примерами игроков-воспитанников, но это очень тяжело, так как дети в основном сидят в своих телефонах или компьютерах: „Раньше мы жили на улице! Уходил в 9 утра и приходил в 10 вечера!“