„Мы просто шли в никуда“. Как сотрудница российского Минюста выступила против войны и сбежала в США

В начале марта 2022 году Мамедова вышла на работу в отдел кадров Северо-Кавказского центра судебной экспертизы Минюста. Последние годы российский Минюст ассоциируется с политическими преследованиями — именно с его подачи Верховный суд России признал экстремистским и запретил „международное общественное движение ЛГБТ“, почти каждую пятницу Минюст объявляет новых „иноагентов“. По словам Мамедовой, в офис каждую неделю приходил на совещания с ее начальством сотрудник ФСБ — так называемый „куратор“, который вел организацию. Сама она на них не присутствовала.

По словам обоих супругов, у них всегда была активная гражданская позиция. „Когда была возможность, ходили на митинги в поддержку [Алексея] Навального, „Он вам не Димон“ и другие, — вспоминает Мамедова. — Пока они были вообще в нашем городе, потому что город провинциальный, не бастующий, не протестующий“. „Ватный“, — добавляет Денис Мамедов.

„Мы совершенно обычная семья, ничем не выделяющаяся на фоне многих“, — говорит в интервью Би-би-си летом 2024 года 33-летняя Мария Мамедова. Она родилась и выросла в Ставрополе, закончила колледж, университет и магистратуру по экономическим специальностям. Там же в Ставрополе познакомилась с будущим мужем — Денис Мамедов всю жизнь работал сварщиком на производстве. Вместе прожили десять лет, в семье двое детей-погодок. Работала Мамедова сначала бухгалтером, затем кадровиком, в том числе в Ростелекоме и в управлении Почты России Ставропольского края.

Так начинается письмо, которое Мария и Денис Мамедовы написали в начале ноября 2022 года. Затем они собрали электронные адреса лабораторий и центров судебных экспертиз по всей России и устроили массовую рассылку.

„Добрый день! Сегодня война между Россией и Украиной — это жестокая оккупационная война. Это четкая угроза территориальной целостности другой страны. Присоединение Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья к России — это нарушение международного права, норм и принципов. Это факт оккупации. Российская бомбежка гражданских [объектов] — это нарушение правил войны, это преступление против человечества“.

26 сентября 2022 года, в понедельник, замначальника Мамедовой зашел к ней в кабинет и сказал, что пришло письмо из Думы Ставропольского края с запросом о сборе „среднедневного заработка сотрудников для участников СВО“ (так российские власти называют вторжение в Украину). О том, что бюджетники города массово жалуются на принудительные сборы для военнослужащих, писала и региональная пресса.

По воспоминаниям Мамедовой, единственным моментом, когда ее коллеги по центру судебной экспертизы приняли войну в Украине близко к сердцу, стало объявление частичной мобилизации в России. „Шорох поднялся, надо было быстренько шевелиться. Начальство хотело, чтобы брони сделали, чтобы их не трогали. Как их не касается, так давайте мы за Россию идем, завоевываем все, а как самих коснулось, так „Маша, давай-ка ты нам быстро бронь сделаешь“. Эмоциональный подъем был на работе, всем было страшно, что их коснется непосредственно“, — саркастически рассказывает Мамедова.

„Начались нападки, какие-то оскорбления, — рассказывает она. — Даже когда я пыталась сказать: ну как же, посмотрите, там людей убивают, как так можно просто вторгнуться на территорию чужого государства и бомбить, пытаться территорию забрать? Мне говорили: „Маша, ты что, дура? Мы тоже против войны, но так надо“. Меня в этом плане быстренько затыкали, люди мне говорили, что мне бы стоило попридержать язык и не высказывать свое мнение“.

По словам женщины, свои взгляды она от коллег не скрывала и за полгода ее работы в Минюсте российское вторжение в Украину регулярно становилось предметом ее споров с коллегами. „Для меня это было достаточно болезненно, и я частенько не могла сдерживаться и говорила, что я думаю, что это неправильно“, — вспоминает она.

При этом никакого противоречия между оппозиционными взглядами и работой в региональном подразделении Минюста женщина не видела: „Тихая и размеренная работа, ничего особого не происходило, поэтому меня не триггерило, что я в каком-то кошмаре и ужасе работаю. И плюс я еще думала: если там будут работать только люди, которые хотят злодействовать и людоедствовать, то что же тогда с этим Минюстом случится? Мне казалось, что, наоборот, нужно людям адекватным идти работать, чтобы хоть как-то создавать адекватность“.

„Я сначала не поняла, у меня ступор. Мне говорят: „Ну ты давай, сформируй заявление в свободной форме, распечатай, пронеси по сотрудникам, собери со всех подписи и отдай в бухгалтерию“, — вспоминает Мария Мамедова.

По словам Мамедовой, она ответила, что этого делать не будет: „Замначальника переспросил, уверена ли я и почему я отказываюсь выполнять его прямые поручения. Сказал, что донесет мои слова до начальника, и ушел. Начальник вышел из своего кабинета, ко мне подошел, говорит: „Мария, вам лучше выполнить просьбу Думы и не сталкиваться потом с последствиями от невыполнения, вам легче было бы на это согласиться и жить спокойно“, как-то так завуалированно сказал“.

По словам женщины, это была их первая прямая конфронтация: „У меня в ушах зашумело, пульс поднялся, я сижу, и меня как будто под воду погрузили“.

„У меня не было времени долго думать, у меня это решалось за секунды в голове, — говорит в интервью Мамедова. — Не смогла себя заставить, потому что столько раз я говорила, что [война в Украине] это неправильно, а тут такая: „Ладно, собираем пожертвования“.

Начальник ушел на совещание, а Мамедова позвонила своему мужу Денису. „Ну все, приехали“, — вспоминает свою первую реакцию он.

Супруги решили, что надо уезжать из страны, но сделать это сразу не получилось — после объявления частичной мобилизации билеты на ближайшие даты были распроданы, а на автомобильной границе с Грузией уже собралась многодневная пробка.

Остаток недели Мамедова ходила на работу, „чтобы не привлечь внимание и дополнительной агрессии“, после чего сначала ушла в официальный отпуск, а затем на больничный. В этот момент семье с детьми уже удалось вылететь в Турцию.

В интервью Би-би-си женщина много говорит о том, как ей было сложно оценить масштаб последствий: „Я думала, вдруг я просто немножечко напридумывала себе, напугалась. Может, мне бы сказали, что я с ума сошла, придумывает там себе всякое, возвращайтесь работать“.