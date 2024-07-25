Шеф-повар, чиновник или шпион? Что известно о россиянине, задержанном в Париже за попытку „дестабилизации“ на Олимпиаде

Как сообщает Le Parisien, 40-летний мужчина был задержан в минувшее воскресенье в Париже сотрудниками Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI) и помещен под стражу.

Во вторник ему было предъявлено обвинение в „разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания вражды во Франции“.

В случае признания виновным мужчине грозит до 30 лет тюрьмы.

Как сообщается, спецслужбы несколько дней вели наблюдение за уроженцем России и решили провести в его парижской квартире обыск.

В результате, как пишет Le Parisien, агенты обнаружили „улики, указывающие на то, что он готовил пророссийские операции по дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр“.

Как пишет AFP, власти не сообщили никаких подробностей предполагаемого заговора, кроме того, что он не носит террористического характера и что специалисты по борьбе с терроризмом не занимаются этим делом.

Шеф-повар и его начальник в разведке

Подробно историю задержанного россиянина рассказывает французская Le Monde. Она называет его К.

Со ссылкой на спецслужбы и неназванные другие источники информации газета сообщает, что К. приехал во Францию в начале 2010 года.

Как следует из его резюме, которое есть у Le Mondе, в России он был партнером в московском инвестиционном фонде, а затем работал в других финансовых компаниях.

Во Франции К. решил сменить профессию, пишет издание, и поступил в парижскую кулинарную школу. В ноябре 2011 года К. переехал в Куршевель, горнолыжный курорт, популярный среди российской элиты, чтобы пройти стажировку в ресторане, отмеченном звездами „Мишлен“, и оставался там до марта 2012 года.

О том, что стало с ним потом, Le Mondе узнал из переписки К. с Вивьен Х., хозяйкой квартиры во втором округе Парижа, которую снимал мужчина. В письме от 9 сентября 2012 года он сообщил ей, что вернулся в Москву для работы „чиновником“ в „российском правительстве“, не сообщив никаких других подробностей. Эта работа не упоминается в резюме К., с которым ознакомилась Le Monde.