25.07.2024, 09:38
В Калужской области упал вертолет Ми-28 Минобороны РФ. Экипаж погиб
„Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб“, — заявили в ведомстве. Экипаж вертолета Ми-28 состоит из двух человек.
Вертолет потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Глава Жиздринского района Александр Барыбин сообщил ТАСС, что вертолет упал в лесу у деревни Кленки.
По предварительной информации, вертолет упал из-за технической неисправности, заявили в Минобороны.
На месте падения работают оперативная группа, спасатели и комиссия Воздушно-космических сил России.
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