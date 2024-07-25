За рубежом
25.07.2024, 09:38

В Калужской области упал вертолет Ми-28 Минобороны РФ. Экипаж погиб

 
ФОТО: VITALIY TIMKIV | AFP

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области при выполнении планового полета, сообщает “Медуза“ со ссылкой на „Интерфакс“.

„Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб“, — заявили в ведомстве. Экипаж вертолета Ми-28 состоит из двух человек.

Вертолет потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Глава Жиздринского района Александр Барыбин сообщил ТАСС, что вертолет упал в лесу у деревни Кленки.

По предварительной информации, вертолет упал из-за технической неисправности, заявили в Минобороны.

На месте падения работают оперативная группа, спасатели и комиссия Воздушно-космических сил России.

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